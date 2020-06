68 pohjoiskarjalaista elinkeinoelämän ja julkisyhteisöjen huippuvaikuttajaa julkisti yhteisen vetoomuksen: Joensuun lentoliikenne käynnistettävä nopeasti

Lisää aiheesta: Tiistain Karjalaisen etusivu vetoaa voimakkaasti päättäjiin: Joensuun lentoyhteydet on säilytettävä!

68 pohjoiskarjalaisen vaikuttajan allekirjoittama vetoomus on luettavissa kokonaisuudessaan alla:

Mainos alkaa

Mainos päättyy

"Lentoliikenne Joensuuhun on Finnairin 18. toukokuuta tekemän päätöksen mukaisesti käynnistymässä uudelleen aikaisintaan marraskuussa 2020. Useisiin muihin kotimaan kohteisiin lentotoiminta käynnistyy jo kesän ja alkusyksyn aikana. Päätöksiä jatkosta Finnair on kertonut tekevänsä elokuussa.

Lentoliikenteen täysimääräisen pysähdyksen jatkuminen näin pitkään ja epävarmuus tulevasta on Pohjois-Karjalalle erittäin raskas ja vaikea. Vientiyritysten maakuntaan sijoittumisen kannalta tilanne on vakava. Tullin mukaan Pohjois-Karjalan viennin arvo vuonna 2019 oli 0,92 miljardia euroa.

Vientiteollisuuden lisäksi lentojen näköalattomuus uhkaa matkailualaa ja suurtapahtumia. Esimerkiksi ampumahiihdon 2020–2021 maailmancup-kiertueen avaus toteutetaan Kontiolahdella 28.–29. marraskuuta 2020. Lisäksi lentomotti vaikeuttaa merkittävästi oppilaitosten, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kansainvälistä liikkuvuutta.

Joensuu on vahva ja kansainvälinen opiskelun ja tutkimuksen kaupunki. Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun ja koulutuskuntayhtymä Riverian lisäksi Joensuusta käsin toimii mm. Euroopan metsäinstituutti EFI ja luonnonvarakeskus LUKE.

Joensuun lentoaseman matkustajamäärä oli vuonna 2019 yli 126 000 matkustajaa ja kasvua kertyi neljä prosenttia. Liikenteestä noin puolet on kansainvälistä ja työhön painottuvaa vaihtomatkustamista, mikä korostaa lentojen merkitystä yrityksille ja julkisyhteisöille. Matka-ajat muilla kulkumuodoilla ovat pitkiä ja junamatka Helsinkiin kestää neljä ja puoli tuntia. Tukeutuminen muihin lentoasemiin ei ole logistisista syistä järkevä vaihtoehto.

Alun perin kesälle 2020 suunniteltu ja alkuvuodesta jo tiedotettu Joensuun kiitotien remontti on Finavian päätöksellä peruttu ja siirretty tulevaisuuteen. Valmiiksi kilpailutettu 1,1 miljoonan euron hanke on edelleen mahdollista toteuttaa kesällä 2020. Ajoitus on hyvä, sillä nyt ei aiheudu häiriötä lentoliikenteelle ja kukaan ei kaipaa remontista aiheutuvaa katkosta lentotoiminnan käynnistyessä uudelleen.

Me allekirjoittaneet, Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän ja julkisyhteisöjen toimijat, vaadimme Joensuun lentoliikenteen mahdollisimman nopeaa käynnistymistä kaupalliselta pohjalta. Lennot voi käynnistää asteittain ja aloittamalla palvelutason kannalta tärkeimmistä vuoroista. Lisäksi pidämme tärkeänä, että Joensuun lentoaseman kiitotie remontoidaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kesäkauden 2020 aikana.

Henkilöt/Yhteisöt:

Operations Manager Marko Mononen, Thermo Fisher Scientific Oy

toimitusjohtaja Merja Blomberg, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry

toimitusjohtaja Matti Vuojärvi, Pohjois-Karjalan kauppakamari

hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Kyösti Kakkonen, Kakkonen Yhtiöt Oy

hallituksen puheenjohtaja Reetta Laakkonen, Punamusta media Oy, Autotalo Laakkonen, Kauppahuone Laakkonen

toimitusjohtaja Jarmo Heikkinen, Heikkinen Yhtiöt Oy

Plant General Manager Perttu Huovinen, Medisize Oy

toimitusjohtaja Juha Kivelä, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa

tehtaanjohtaja Janne Haapasalo, John Deere Forestry Oy

toimitusjohtaja Jari Toivanen, Abloy Oy

toimitusjohtaja Lauri Junnila, Pankaboard Oy

tehtaanjohtaja Markus Mutanen, Outotec Turula Oy

toimitusjohtaja Joonas Kekäle, Kekäle Oy

kauppaneuvos Harri Broman, Broman Group Oy

toimitusjohtaja Are Saarinen, Cloudia Oy

toimitusjohtaja Jukkapekka Asikainen, Sensire Oy

kauppias Matti Naumanen, Kauko E. Naumanen Oy

toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, Kesla Oyj

president Mikko Nevalainen, Ouneva Oy

toimitusjohtaja Ari Mononen, Iivari Mononen Oy

toimitusjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen, Pohjois-Karjalan Osuuspankki

toimitusjohtaja Mia Mantsinen, Mantsinen Group Ltd Oy

toimitusjohtaja Jorma Korhonen, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

tuotantojohtaja Mikko Saastamoinen, Abloy Oy

asianajaja Tuomo Vatanen, Asianajotoimisto Surakka Oy

toimitusjohtaja Risto Jalovaara, FastROI Oy

hallituksen puheenjohtaja Eero Broman, Broman Group Oy

toimitusjohtaja Harri Palviainen, Business Joensuu Oy

toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen, Siun Sote

rehtori Petri Raivo, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

kunnanjohtaja Markus Hirvonen, Juuan kunta

kaupunginjohtaja Asko Saatsi, Nurmeksen kaupunki

kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, Kiteen kaupunki

kunnanjohtaja Yrjö Eronen, Rääkkylän kunta

kunnanjohtaja Pekka Hyvönen, Outokummun kaupunki

kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, Joensuun kaupunki

kunnanjohtaja Maarika Kasonen, Heinäveden kunta

kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen, Lieksan kaupunki

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, Ilomantsin kunta

kunnanjohtaja Hannele Mikkanen, Liperin kunta

kunnanjohtaja Jere Penttilä, Kontiolahden kunta

kunnanjohtaja Olli Riikonen, Tohmajärven kunta

kunnanjohtaja Jari Tuononen, Polvijärven kunta

tutkimusylijohtaja Antti Asikainen, Luonnonvarakeskus

yksikön päällikkö Jouko Nieminen, Geologian tutkimuskeskus GTK

johtaja Timo Kallio, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

johtaja, eversti Mika Holma, Puolustusvoimien palvelukeskus

toimitusjohtaja Minna Heikkinen, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy

toimitusjohtaja Risto Hiltunen, Keski-Karjalan Kehittämiskeskus Oy

toiminnanjohtaja Vilho Pasanen, MTK Pohjois-Karjala

Ampumahiihdon maailmancup -tapahtuman johtaja Sami Leinonen, Kontiolahden Urheilijat

toimitusjohtaja Jaakko Löppönen, Karelia Expert Matkailupalvelu Oy

maakuntajohtaja Risto Poutiainen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

ylijohtaja Ari Niiranen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

palvelualuejohtaja Hannu Puhakka, Finnvera Oyj

rehtori Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto

rehtori Esa Karvinen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

johtaja Marc Palahi, European Forest Institute EFI

toiminnanjohtaja Niina Hattunen, Joensuun POP-Muusikot / IlosaariRock

yhteyspäällikkö Sami Laakkonen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

kansanedustaja Seppo Eskelinen, Eduskunta

kansanedustaja, ministeri Krista Mikkonen, Eduskunta

kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen, Eduskunta

kansanedustaja Anu Vehviläinen, Eduskunta

kansanedustaja Hanna Huttunen, Eduskunta

kansanedustaja Hannu Hoskonen, Eduskunta

kansanedustaja Jussi Wihonen, Eduskunta

kansanedustaja Sanna Antikainen, Eduskunta

PunaMusta Media Oyj -konserni sekä siihen kuuluva Sanomalehti Karjalainen julkaisivat tänään myös oman vetoomuksensa Joensuun lentoliikenteen puolesta. Vetoomus julkaistiin tiistain Karjalaisen etusivulla. Vetoomus on luettavissa täällä.