Liperin Mylly on vaurioitunut pahoin tulipalossa – sammutustöissä on 30 pelastuslaitoksen työntekijää

Liperin Mylly on vaurioitunut pahoin tulipalossa.

Pelastuslaitos hälytettiin Meijerintielle torstain ja perjantain välisenä yönä kello 2:n aikoihin.

- Pelastuslaitos on rajoittanut sammutustoiminnalla palon siten, että se on rajoittunut myllyrakennuksen päärakennukseen. Ympärillä olevat matalat rakennukset, siilot ja kuljettimet on saatu suojattua palolta, pelastuslaitos tiedotti kello 4:n aikoihin.

Sammutustöissä on kolmekymmentä pelastuslaitoksen työntekijää ja kymmenen pelastusajoneuvoa.

Tiedossa ei ole henkilövahinkoja, pelastuslaitos tiedotti kello 2.30:n jälkeen.

Kuvat: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos