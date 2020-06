Luonnonyrtit huoltavat terveyttä - osaava voi saada niillä myös pientä lisätuloa

Toisen rikkaruoho on toisen aarre. Luonnonyrttien hyödyntäminen on nykyään hyvin suosittua. Terveelliset villivihannekset ovat kesän alussa kukkeimmillaan, mutta satoa saa pitkin kesää. Alalle on ilmaantunut luonnonyrttejä ostavia yrityksiä, mutta hinta on aika alhainen vaivaan nähden. Varsinkin, kun vaatimukset tuotteen suhteen ovat tiukat.