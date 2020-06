Liperin kaunein paikka – Kaprakan kinttupolut ovat unohdettu, vihreä keidas patikoijalle, sienestäjälle ja marjastajalle.

Mirja Parviainen, 61, odottaa jo Ammattiopisto Luovin parkkipaikalla Liperin Käsämässä. Kesäkuinen iltapäivä on aurinkoinen mutta patikointiin juuri sopivasti hieman viileä.

– Muistan kyllä, kun Kaprakan kinttupolkuja 2000-luvun alussa rakennettiin, mutta jostain syystä silloin ihan alussa ei tullut täällä käytyä. Jotenkin sitten löysin tänne ja ihastuin alueeseen välittömästi, Parviainen kertoo.

Kaprakan kinttupolku on yhteensä 38 kilometrin mittainen retkeilyreitistö, joka koostuu kolmesta lyhyemmästä lenkistä. Pisin niistä on 13,3 kilometriä pitkä Matkalammen lenkki ja toiseksi pisin 12,5 kilometriä pitkä Jyrin lenkki. Parviaisen suosikki, Pahakalan lenkki, on 12,3 kilometriä pitkä, ja sitä lähdemme nyt kiertämään.

Tarkastelemme aluksi karttaa. Kinttupolkuverkosto, joka paikoitellen vaihtuu metsäauto- tai hiekkatieksi, mutkittelee ylös alas harjua ja kulkee suurempien ja pienempien lampien lomassa.

– Minulla on tapana joka kesä kiertää jokainen lenkki ainakin kerran, Pahakalaa tulee patikoitua useamminkin. Patikoin täällä myös aina juhannuksena. Minusta on aivan ihmeellistä, että näin upeilla reiteillä tulee ani harvoin vastaan muita patikoijia, Parviainen sanoo.

Mirja Parviainen löysi Myllypuron, hänen mielestään Liperin kauneimman paikan, ihan vahingossa.



Kaprakan entinen kuntoutuskeskus jää nopeasti taakse. Nousemme ylös harjun jyrkkää rinnettä, polun mutaisessa pohjassa erottuu maastopyörän jälkiä. Ympärillä on tasakasvuista mäntykangasta.

– Täällä on syksyisin aivan valtavasti mustikoita. Sieniäkin täältä löytyy. Eikä kukaan tiedä! Yhtenä syksynä keräsin tuosta rinteestä sata litraa mustikkaa, Parviainen kertoo.

Tulemme sekalehtimetsään. On pysähdyttävä kuuntelemaan.

– Onkohan tuo sirittäjä? Se minulta vielä puuttuu, Parviainen innostuu.

Hän kertoo suorittavansa BirdLife Suomi ry:n Tunnista 100 lintulajia -haastetta. Siinä ideana on tunnistaa vuoden aikana vähintään sata eri lintulajia joko näkö- tai äänihavainnoista. Parviainen on mukana haasteen ekosarjassa, jossa lintuhavainnot on tehtävä ilman moottoriajoneuvoja.

– Tähän mennessä olen havainnut 56 lajia. Nyt tämä alkaa olla jo siinä pisteessä, että täytyy opetella uusia lajeja. Ei minulla ole mitään käsitystä esimerkiksi siitä, miltä joku pensastasku näyttää tai kuulostaa.

Matka jatkuu, ja hetken kuluttua vasemmalle puolelle avautuu maisema, jota on pakko pysähtyä hengittämään sisään. Viinijärvi lainehtii sinisenä, horisontissa poukkoilevat vihreät vaarat.

– Täällä on niin monenlaista maisemaa ja maastoa, niistä ei tiedä tuon taivaallista jos vain autolla ajaa ohi.



Reitin varrella vastaan tuli jos jonkinlaista lintua, mutta vain räkättirastas antautui kuvattavaksi.

Välillä reitti kulkee asuintalojen ja mökkien lomassa, mutta kaupungin ja liikenteen ääniä ei silti kuulu häiritsevästi. Pysähtelemme silloin tällöin valokuvaamaan upeasti kukkivia kieloja, sudenkorentoja ja värikkäitä perhosia tai maistelemaan kirpeitä ketunleipiä.

– Patikoidessa on mukava samalla valokuvata kasveja. Suosikkini on niittyleinikki, se on niin kaunis ja kestää hyvin maljakossa. Lisäksi se kuivaa hyvin, Parviainen kertoo.

Saavumme suurelle hiekkakuopalle. Maisema reitin varrella on Parviaisen mukaan kymmenen vuoden aikana kokenut muutoksia, mikä ei ole ihme. Kuljemmehan pääasiassa talousmetsissä.

Kivitaskukin on vielä havaitsematta, niitä näki ennen enemmän.

Mirja Parviainen

Parviainen kertoo, että aikaisemmin hänen mukanaan kulki myös englanninspringerspanieli Pilkku. Alueella on kuulemma käärmeitä, mutta edes koiran kanssa patikoidessaan Parviainen ei törmännyt yhteenkään.

– Pilkku viihtyi hyvin metsässä, se oli marjassa ja sienessäkin mukana. Olihan se koiran kanssa patikoiminen vähän erilaista. Jollain tavalla tuntui turvallisemmaltakin.

Tauko! Saavumme Vaaralammen kodalle. Lammella uiskentelee telkkäpariskunta. Parviainen kertoo, että pääsi yhtenä kesänä seuraamaan tuulihaukan pesintää omalla pihallaan täällä Viinijärvellä.

– Kun poikaset kuoriutuivat, ne alkoivat huutaa kahteen asti yöllä että ruokaa ruokaa ruokaa, ja niille sitten haukkavanhemmat kantoivat rottia ja myyriä ja mitä kaikkea. Näytti hauskalta, kun poikaset opettelivat lentämään. Harmi, etteivät ne tulleet uudestaan.

Tauolla varmistetaan myös aikaisempi sirittäjähavainto, siis Parviaisen viideskymmenesseitsemäs havainto.

– En varmaan saa sataa kasaan. Tilhi nyt varmasti löytyy syksyllä. Kivitaskukin on vielä havaitsematta, niitä näki ennen enemmän.

Välillä pysähdytään kuvaamaan perhosia.



Vaaralammelta lähtiessämme poikkeammekin hieman Pahakalan lenkin polulta Matkalammen lenkin suuntaan. Tähän pääsisi lähelle autollakin. Kuulemme Myllypuron kohinan jo ennen kuin näemme sitä.

– Tänne halusin sinut tuoda. Minusta tässä on Liperin kaunein paikka. Minulle tämän olemassaolo oli täysi yllätys, lumouduin ensimmäisellä kerralla täysin, Mirja Parviainen kertoo.

Vesi kohisee ja linnut laulavat lehtipuiden lomassa. Vaaleanvihreät saniaiset heiluvat tuulessa, tummemman vihreä sammal peittää harmaita kiviä. Liperin kaunein paikka. Kyllä se vaan tässä taitaa olla.•