Joensuulainen kansanedustaja Anu Vehviläinen on nousemassa eduskunnan puhemieheksi - keskusta tekee valinnan tänä iltana

Joensuulainen kansanedustaja Anu Vehviläinen , 56, on nousemassa eduskunnan uudeksi puhemieheksi, arvioivat useat tiedotusvälineet ja eduskuntalähteet.

Muun muassa Ilta-Sanomat ja Suomenmaa uutisoivat tänään, että keskusta on valitsemassa Vehviläisen ehdokkaakseen eduskunnan puhemieheksi.

Myös Karjalaiselle eduskunnasta kantautuneiden tietojen mukaan Vehviläinen on vahva ehdokas uudeksi puhemieheksi.

Keskustan eduskuntaryhmä kokoontuu tänään kello 18 valitsemaan ehdokkaansa eduskunnan uudeksi puhemieheksi. Varsinainen puhemiesvaali järjestetään eduskunnan täysistunnossa huomenna tiistaina.

Eduskunnan aiempi puhemies Matti Vanhanen siirtyy Katri Kulmunin seuraajaksi valtiovarainministeriksi.

Keskustan puheenjohtaja Kulmuni ilmoitti viime perjantaina eroavansa valtiovarainministerin paikalta sen jälkeen, kun hänen viestintäkoulutustensa maksuista oli noussut kohu.

Joensuussa asuva Vehviläinen on ollut ministerinä kahteen otteeseen. Vuosina 2007-11 hän oli liikenneministeri ja 2015-19 kunta- ja uudistusministeri. Tällä hetkellä Vehviläinen on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja.

Vehviläisestä on tulossa ensimmäinen pohjoiskarjalainen eduskunnan puhemies. Eduskunnan puhemiehistössä ovat viime vuosikymmenten aikana olleet pohjoiskarjalaisista Pekka Ravi ja ja Kerttu Törnqvist (sd.)

Vehviläinen itse ei ole tänään ottanut kantaa mahdolliseen valintaan.

– Katsotaan. Se on totta, että illalla meillä on kokous. En halua ennakoida tilannetta, eduskuntaryhmä sen (puhemiehen) valitsee, ja katsotaan sitten, mikä on tilanne, Vehviläinen totesi Suomenmaalle.