Sieneen heti kun voikukka kukkii - keväällä ja alkukesästä voi lähteä sieneen Pohjois-Karjalassakin, vaikka lajikirjo onkin Etelä-Suomea suppeampi

- Hyvä ruokasieni on yleinen, helposti tunnistettava ja runsassatoinen. Näillä leveyksillä muut kevään ruokasienet ovat sen verran harvinaisempia, ettei niiden löytämisen varaan kannata laskea, jos varta vasten lähtee tiettyä lajia etsimään.

Kevään sienisadon suhteen vuodet eivät todellakaan ole veljeksiä. Runsasluminen talvi ennustaa Pennasen mukaan hyvää kevätsienisatoa, koska silloin luonnossa on paljon kosteutta.

- Sekään ei vielä yksinään riitä, vaan lisäksi tarvitaan sateita.

Korvasienen satokauden sanotaan olevan parhaimmillaan silloin, kun pellot ovat keltaisenaan voikukista. Nyt siis kiireesti metsään!

Huomattava osa keväällä kasvavista sienistä on kotelosieniä, niin myös korvasienet. Yleisimmin ruokana käytettävä korvasienilaji on Gyromitra esculenta, korvasieni (???O***). Sitä kannattaa etsiä eritoten hiekkapohjaisista havumetsistä kohdista, joissa maa on rikkoutunut esimerkiksi metsätyökoneiden jäljiltä. Korvasieni on hyvä maastoutuja, mutta kun niitä löytää yhden, löytyy lähistöltä yleensä useampikin.

- Mistä sitten tietää, milloin korvasieneen kannattaa lähteä, kun keväät ovat niin erilaisia? No, ensimmäisiä pieniä korvasieniä voi löytää jo pälviltä. Runsaampi satokausi käynnistyy tuomen kukkiessa ja on parhaimmillaan, kun pellot ovat keltaisenaan voikukista, Pennanen vinkkaa.

Lehtokorvasieni (O**) ja laakakorvasieni (O**) ovat myös hyviä ruokasieniä ja periaatteessa myrkyttömiä, mutta ne täytyy silti käsitellä kuten korvasienikin: tuoreet korvasienet tulee keittää kahteen kertaan runsaassa vedessä vähintään viiden minuutin ajan ja huuhdella huolellisesti molempien ryöppäyskertojen välissä.

Korvasienen myrkky liukenee keitinveteen, joka on heitettävä pois.

Toinen melko helposti löydettävissä oleva kevään ruokasieni on männynkäpynahikas (**).

Pennasen mukaan se on kevään ensimmäisiä syötäviä helttasieniä. Sen tunnistaminen on helppoa, koska se kasvaa maahan pudonneilla männynkävyillä, joskin jalka lähtee usein kävyn vierestä. Kooltaan männynkäpynahikas on pieni, halkaisijaltaan vain sentin tai pari.

Männynkäpynahikkaasta kerätään pelkkä lakki. Vaikka sieni on pikkuruinen, sitä voi olla suhteellisen nopea kerätä, koska joskus samalla paikalla sieniä on runsaasti.

- Itse tykkään käyttää männynkäpynahikkaat niin, että poistan niistä enimmät nesteet pannulla ja lisään sitten pannulle voita, joskus myös sipulia. Sitten laitan sienet voileivälle ja lisään päälle juustoa, ja ta-daa, syntyy herkullinen lämmin voileipä.

Männynkäpynahikkaan saattaa sekoittaa karvaskäpynahikkaaseen, joka tosin ei ole Suomessa kovin yleinen. Lajista voi varmistua maistamalla, kunhan tietää, että maistettava sieni todella on käpynahikas. Lisäksi on olemassa kuusenkäpynahikas (**), joka sopii männynkäpynahikkaan tavoin syötäväksi ja kasvaa sekä keväällä että syksyllä.

Harvinaisempi, mutta kuitenkin löytyessään vaivan arvoinen kevään ruokasieni on kartiohuhtasieni (***). Se viihtyy lehti- ja sekametsissä, lehdoissa ja puistoissa hiljattain rikotussa maassa, metsäteillä ja hakkuujätteillä. Mikäli omassa pihassa sattuu olemaan karikekuori- tai omenajätekasoja, voi olla, ettei sienen perässä tarvitse lähteä kauas.

- Sitten on vielä koivunkantosieni (***), jolla on myös kevätsatokausi. Olen huomannut, että se kasvaa keväisin ennemmin juurakoissa kuin kannoissa.

Koivunkantosienen voi sekoittaa erittäin myrkylliseen myrkkynääpikkään tai myrkyttömään mutta syömäkelvottomaan kevätkantosieneen. Tunnistuksesta on siis oltava täysin varma, kuten sienten kohdalla yleensäkin. Aloittelijan kannattaa jättää kantosienet kokonaan väliin.

Lyhyehkö ruokasienetön kausi seuraa, kun kevätsienten satokausi on loppunut. Takaisin sienimetsään voi päästä kuitenkin jo kesäkuun lopulla. Yksi ensimmäisistä loppukesän ruokasienistä on nurminahikas (***), joka muodostaa nurmelle laajoja noidankehiä. Noidankehän kohdalta ruoho on kuollutta, mutta sen ulkopuolella syvemmän vihreää.

Jos omasta sienten tunnistuskyvystä on epävarma, kannattaa metsään lähteä kokeneemman sienestäjän opastuksessa.

Pennanen on harrastanut sieniä lapsesta saakka. Hän kertoo, että ne opettavat häntä edelleen ja palauttavat silloin tällöin maan pinnalle, jos erehtyy luulemaan tuntevansa niiden metkut.

- Luulin oppineeni, että kun oikein pitkän kuivan kauden jälkeen alkaa syksyllä sataa kunnolla vettä, tulee erityisen paljon hyvälaatuisia herkkutatteja. Kesällä 2018 menin sitten muille ennustamaan, että nyt tulee erinomainen herkkutattivuosi. Höpönpöpö. Eipä tullut.

Sulkuihin on merkitty sienen syötävyys.