Alppiruusut sisäänheittäjinä

Tänä kesänä huomionsa voi kiinnittää jopa aiempaa tiiviimmin lähelle – ja etenkin lähiluontoon. Joensuun seudulla tarjolla on helposti tavoitettavia puulajipuistoja. Joensuun keskustassa ihan Botanian sivusta kulkevalta Vainoniementieltä kannattaa aloittaa perehtymisensä lukuisiin harvinaisiin puulajeihin.

Noin 70 hehtaarin puulajipuistoon ensimmäiset puut istutettiin vuonna 1989, mikä tarkoittaa sitä, että nyt siellä riittää jo komeita yksilöitä katsottaviksi.

Sisäänheittotuotteeksi puutarhuri Petteri Uusoksa kutsuu hauskasti näyttäviä rhododendroneita eli alppiruusuja, jotka normaalikeväinä kukkisivat jo juhannuksen alla.

– Nyt on ollut niin kylmää, että kukinta saattaa ajoittua juhannukseen, Uusoksa arveli toukokuun lopulla.

Alppiruusuja metsäisessä maastossa on 25 eri lajiketta. Ulkomaisiakin lajikkeita on kokeilussa muutamia, esimerkiksi dahurianalppiruusu.

Puutarhuri Uusoksan oma lempipaikka puupuistossa on siellä, missä kasvaa jalopähkinöitä ja vaahteroita.

– Pennsylvanianvaahtera esimerkiksi on vihertävärunkoinen ja kaunis puu. Alppiruusujen luota kannattaa jatkaa kohti Honkaniemen uimarantaa, tien varsilta löytää tammet, lehmukset ja jalavat.

Kaupungilla kaikki eivät puutarhurin mukaan puulajipuistoa vielä osaa riittävästi arvostaa, koska eihän se ole muutettavissa suoraan euroiksi.

– Mutta on niitäkin, jotka näkevät puiston arvon. Ne, jotka siellä maastossa liikkuvat, nauttivat puulajeista ja harvinaisuuksista. Vastaavanlaisia alueita on muissakin kaupungeissa, esimerkiksi Tampereella. Puistotyöyksikössä arboretum ei kovastikaan työllistä väkeä. Satakunta uutta tainta hommaamme vuosittain, Uusoksa kertoo.

Avoimet puutarhat -teemapäivä järjestetään tänä kesänä 5. päivänä heinäkuuta. Silloin kannattaa suunnata Kontiolahden Jakokoskelle osoitteeseen Kalliovaarantie 19.

Siellä sijaitsee Feliks ja Lyyli Riikosen 1960-luvulla perustama parin hehtaarin arboretum. Aivan Jakokosken Tähtikallion viereinen puupuisto ehti olla kymmenen vuotta hoitamatta ennen kuin tontin hankkinut Helena Seutu alkoi sitä kunnostaa yhdessä Jakokosken muiden kyläläisten kanssa.

– Minulle tämä oli lapsuudessa jonkinlainen salainen puutarha. Silloin vielä orapihlaja-aita ympäröi pihaa. Riikosista muistan ainakin sen, että he puhuivat aina puista, Helena Seutu, muistelee.

Puuinnostuksesta osansa saivat Seudun lapsuudessa myös naapurit, joille Riikoset kiikuttivat tuliaisiksi matkoiltaan puuntaimia.

Helena Seudun Alapihan arboretumissa voi ihailla esimerkiksi kuutamohortensiaa.

Kolmas puista innostuneiden ”Mekka” Joensuussa on Antin arboretum eli Kukkolan tilan puulajipuisto osoitteessa Vanha Valtatie 70. Se perustettiin vuonna 1993 maalaisliittolaisen kansanedustajan ja moninkertaisen opetusministerin Antti Kukkosen muistoksi.

Metsäntutkimuslaitos ja Pohjois-Karjalan säätiö istuttivat muutamassa vuodessa arboretumin kasvit, joita nyt pääsee vapaasti ihastelemaan aivan Kuutostien liepeillä.

Puulajeja Kukkolan tilan mailla on edustettuna viitisenkymmentä ja yksilöitä kasvaa nelisensataa.

Kukkolan tilalla puut ovat eri tavalla esillä kuin Mehtimäen metsäisessä maisemassa.