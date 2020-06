Outokumpulainen Juri Miljuhin on pitänyt kyyhkyjä lemmikkeinään 10-vuotiaasta asti. Hän on yksi maamme harvoista kyyhkysenkasvattajista.

Outokummun keskustan tuntumassa vastaan tulee epätodellinen näky. Yli sata vuotta vanha, koristeellisen huvilamainen talo, ja sen katolla keikkumassa useita vitivalkoisia kyyhkysiä. Joitakin tepastelee myös pihamaalla, niin että pihaan ajavat autoilijat saavat varoa mihin ajavat. Kahdesta pienemmästä verkkoseinäisestä rakennuksesta kuuluu äänekäs kujerrus.

Juri Miljuhin, 55, hankki ensimmäiset kyyhkynsä kymmenvuotiaana. Harrastus oli tuolloin, 1970-luvulla, suosittu hänen synnyinmaassaan Venäjällä. Suomessa tilanne on nykyäänkin toisenlainen.

– Kun muutin 90-luvulla Suomeen, kyyhkyharrastajat saattoi sormilla laskea, Miljuhin kertoo.

– Olisiko nykyisin useampia kymmeniä?

Heistäkin suuri osa on ulkomaalaistaustaisia, esimerkiksi Turkista, Irakista tai Iranista. Näissä maissa on vanhastaan kyyhkynkasvatuksen perinne.

– Ilman muuta toivoisin kyyhkyjen pidon yleistyvän, sanoo Miljuhin.

– Se on erittäin hyvä harrastus. Kun raskaan työpäivän jälkeen istuskelet ja seuraat niitä, se rauhoittaa.

Kyyhkyset lentelevät vapaasti kattojen ylle ja takaisin lakkaansa.

Juri Miljuhinilla on nykyisin lähes sata kyyhkystä. Niitä on kolmea eri rotua: viesti-, kieppi- ja perhoskyyhkyjä. Värit vaihtelevat valkoisesta ruskehtavaan ja harmaaseen.

– Ne lentävät eri tavoilla, Miljuhin selittää rotujen tärkeimpiä eroja.

Viestikyyhky on juuri se klassinen kirjekyyhky, jonka tehtävä on löytää kotiin mahdollisimman nopeasti. Niille järjestetään myös kilpailuja ulkomailla. Perhoskyyhky ja kieppikyyhky taas nousevat siivillään korkealle ja pysyvät ilmassa monta tuntia. Perhoskyyhky lepattaa paikallaan, kieppikyyhky tekee nimensä mukaisesti kieppejä ilmassa.

Siipiniekoissa on myös yksilöllisiä luonne-eroja.

– Toiset rakentavat huolellisen pesän, toiset munivat lattialle, Miljuhin kertoo.

– Ja on niillä niin sanottu nokkimisjärjestys. Aktiivinen lintu keikkuu häkin yläkerroksissa.

Suurimman osan kuoriutuneista kyyhkynpoikasista Miljuhin pitää itsellään. Silloin tällöin joku ostaa häneltä etenkin viestikyyhkyjä.

– Hyviä lintuja on vaikea saada, Venäjällä se on helpompaa, hän harmittelee.

Miljuhin on itse tietoisesti pyrkinyt jalostamaan kyyhkyjä. Hänen mukaansa on palkitsevaa nähdä, kun omassa lakassa syntyneet linnut saavuttavat hyviä tuloksia.

Juri Miljuhinin kyyhkyt ovat niin kesyjä, että ne voi ottaa vaikka käteen.

Kyyhky on sinänsä helppohoitoinen lemmikki. Kyyhkyslakka ei tarvitse lämmitystä, mutta hyvä ilmanvaihto siinä pitää olla ja sen on pysyttävä kuivana. Kyyhkyt syövät ohraa, vehnää, maissia, herneitä ja auringonkukansiemeniä.

– Ruokintaa ja häkkien siivoamista, eipä siinä hirveästi töitä ole, Miljuhin sanoo.

Ainoastaan mineraalit pitää linnuille tilata ulkomailta, ne kun eivät saa kaikkia tarvitsemiaan kivennäisiä Suomen maaperästä.

Vapaina lenteleviä siivekkäitä uhkaavat myös vaarat. Esimerkiksi haukat ja korpit saattavat hyökkäillä niiden kimppuun. Kyyhkyjen kuolemat petolintujen kynsissä ovat Miljuhinin mukaan valitettavasti yleistyneet: edellisvuonna hän menetti kymmeniä lintuja.

– Jos haukka vie kyyhkyn, tuskin saan mistään toista samanlaista, hän suree.

Suomeen Juri Miljuhin muutti aikoinaan puolisonsa Anne Siippainen-Miljuhinin mukana. He tapasivat Pietarissa, jossa molemmat opiskelivat.

He ovat asuneet nykyisessä Outokummun-kodissaan vuodesta 2000. Uno Ullbergin suunnittelema talo rakennettiin vuonna 1914 kaivosyhtiön sairaalaksi, ja vuodesta 1988 se kuului Outokummun kaupungille, jolta Miljuhinit sen ostivat.

Vuosituhannen vaihteessa Juri Miljuhin piti omaa antiikkiliikettä. Sen toiminnan hän kuitenkin laittoi jäihin jaksamisen puutteen vuoksi.

– Perjantaisin lähdin hankkimaan antiikkia ja maanantaina töihin, Miljuhin muistelee noiden aikojen kiireistä elämäänsä.

Varsinaiselta leipätyöltään hän on liikunnanopettaja Polvijärven yläasteella ja lukiossa. Yhdestä harrastuksesta luopuminen ei silti ole jättänyt häntä toimettomaksi. Kyyhkyjen kasvatuksen ohessa Miljuhin on maraton-juoksija, joka on kilpaillutkin Suomessa ja Ruotsissa. Hän pitää myös juoksukoulua ja on toiminut urheiluhierojana.

– Harrastuksia on kyllä. Ei ole vapaa-aikaongelmia, hän kiteyttää naurahtaen.

