Vaaratonta kaupunkimiekkailua voi mennä aluksi vain katselemaan, eikä suojavarusteita tarvita

Mannun Vartijat järjestää pehmomiekkailua Joensuun Laulurinteellä.

Se on sellaista vapauttavaa läiskimistä, Sebastian Schiavone, 28, kuvailee pehmomiekkailua.

Hän on joensuulaisen rooli- ja liveroolipeliyhdistys Mannun Vartijoitten varapuheenjohtaja. Kesäisin yhdistys järjestää pehmomiekkailua Joensuun Laulurinteellä.

Mannun Vartijat järjestää myös liveroolipeli-, lautapeli- ja hengaustapahtumia. Kuvassa Pekka Sottinen (vas.), Jukka-Pekka Depner, Marko Piipponen ja Sebastian Schiavone.

Pehmomiekkailu on ollut osa liveroolipelaamista, mutta nykyisin se on eriytynyt omaksi lajikseen. Paikalle voi tulla, vaikkei omistaisi miekkaa tai olisi aiemmin kokeillut lajia.

– Jos ei uskalla vielä itse miekkailla, meitä voi tulla myös vain katsomaan.

Yhdistyksen miekat on tehty PVC-putkista, vaahtomuovista ja retkipatjoista.

Laji on turvallinen, sillä miekat, nuijat ja keihäät on pehmustettu hyvin. Mannun Vartijoitten aseet on tehty PVC-putkista, vaahtomuovista ja retkipatjoista. Varustautumiseksi riittävät mukavat liikuntavaatteet. Suojavarusteita ei tarvita.

Kesän aikana yhdistys järjestää myös pöytäroolipeli-iltoja. Mannun Vartijoitten toiminta on maksutonta eikä se edellytä jäsenyyttä.

