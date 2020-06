”Täällä ei kukaan tuomitse”

Kilinää, kolinaa, kalinaa. Naurahduksia, huudahduksia, jutustelua. Juoksevia askelia, pystyyn nousevia telttoja, vasarointia, ruokailuvälinepusseja, kolmiohuiveja, tutustumisleikkejä.

Merkit ovat selvät: Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskuksen ympäristössä rakennetaan partioleiriä.

Eikä mitä tahansa partioleiriä vaan Järvi-Suomen partiolaisten neljättä ja suurinta piirileiri Ryskettä. Aurinkoinen, mutta leirin rakenteluun kuitenkin juuri sopivan viileä, päivä aloittaa kahdeksan päivää kestävän leirin, joka kaiken kaikkiaan kokoaa yhteen yli 2 300 partiolaista.

Kaksi ensimmäistä päivää mukana on myös yksi partion joitakin vuosia sitten lopettanut toimittaja, joka petturuudestaan huolimatta toivotetaan Koppis-majoitusalueella tervetulleeksi lämpimin, tietenkin vasemmalla kädellä suoritetuin kädenpuristuksin.

– Tervetuloa! Meidän savun nimi on tosiaan Koppis, täällä majoittuu noin 120 partiolaista seitsemästä eri lippukunnasta. Tässä laitetaan juuri leiriä pystyyn keskelle nurmikenttää, onneksi meille on jokunen puukin tähän sattunut, savunjohtaja Jussi Kettunen, 40, Nurmeksen partiolaisista sanoo hymyillen.

Leirin avajaisissa muun muassa huudettiin partiohuutoja ja laulettiin partiolauluja.

En minäkään tällaisella partioleirillä ole ennen ollut, ja suoraan sanottuna vielä rinkkaa pakatessani jollain tapaa kuvittelin tulevani metsään, edes sen reunalle. Partioleiriltä täällä kuitenkin näyttää.

Ympärilläni on puolijoukkuetelttoja ja värikkäitä pienempiä telttoja kuin sieniä sateella, niiden ympärillä häärii eri ikäisiä lapsia, nuoria ja aikuisia partiohuivit kaulassa, ja jokaiseen savuun on tultava läpi siellä majoittuvia lippukuntia ilmentävistä, paikan päällä rakennetuista leiriporteista.

Nurmeksen lippukunnan samoajista eli noin 15–17-vuotiaista koostuva porukka, jonka seurassa minun on tarkoitus viettää leirielämää, pitää juuri taukoa rakentelusta. Siiri Kettunen, 15, Veera Holopainen, 15, Teija Sinivuori, 16, ja Taru Sinivuori, 14, Eemil Meriläinen, 15, ja Lauri Pekkarinen, 15, uskovat, että Ryskeestä tulee hieno leiri, vaikka tuntuukin kummalliselta leireillä aivan kotikonnuilla.

– Tänne tulee kuitenkin paljon porukkaa muualta, ja on kiva nähdä sekä vanhoja leirituttuja että saada uusia. Partio on juuri siksi niin hieno harrastus, että täällä saa tutustua uusiin ihmisiin ja tehdä sen täysin omana itsenään. Täällä ei kukaan varmasti tuomitse, Veera sanoo.

Leiriohjelmaan kuului muun muassa juomapullon suojuksen huovuttaminen kädentaitolaaksissa. Nurmeksen partiolaisten lippukunnanjohtaja Hanna Harju, 44, tuli katsomaan, kuinka tarpojat Alfred Turunen, 11, ja Iida Kivinen, 13, edistyvät.

Samoajat kertovat olleensa partiossa sudenpennusta saakka.

Sudenpentu on partio-ohjelmassa ensimmäinen, 7-vuotiaana alkava ikäkausi, jota seuraavat seikkailija, tarpoja, samoaja ja vaeltaja. Samoajien ikäkauteen kuuluu, että ryhmä ottaa itse vetovastuun omasta toiminnastaan ja alkaa toteuttaa partio-ohjelmaan kuuluvia arvoja ja aktiviteetteja oman suunnitelmansa mukaan.

– Meidän ohjelmasta on tullut enemmän meidän itsemme näköistä. Syksyllä esimerkiksi aloitamme sellaisella vähän erilaisella urheilukerralla, jossa jokainen pääsee haastamaan itseään, Siiri kertoo.

Yksi nuorten suosikkiteema partio-ohjelmasta on itsensä tunteminen. Siiri ja Veera toimivat myös tarpojaryhmä Kärppien ohjaajina ja kertovat kiinnittäneensä teemaan erityistä huomiota myös heidän partioilloissaan.

– Yksi hyvä harjoitus on sellainen, että jokainen kirjoittaa paperille oman nimensä, ja sitten papereita kierrätetään ja kirjoitetaan positiivisia ajatuksia siitä ihmisestä. Meidän ohjaajat veti tätä harjoitusta aikanaan meille ja se oli oikeasti tosi toimiva juttu, Veera kertoo.

– Kärpillä on nyt se kaikkein kriittisin aika menossa. Heidät pitäisi saada ryhmäytettyä mahdollisimman hyvin, jotta he varmasti jatkavat partiossa ja pysyvät yhtenä porukkana, hän lisää.

Leirirannekkeen päät täytyy polttaa, jotta ne eivät leireilyn tuoksinassa ala purkaantua.

Nuorten omasta samoajaporukasta on muodostunut vuosien saatossa erityisen tiivis, joten toimintamalleja ei tarvitse etsiä kaukaa.

Niinpä Kärpilläkin on syksyllä edessään Pahkalilja-partiomerkin ensimmäisen osan suorittaminen eli 24 tunnin valvominen. Merkki on hupiversio Nahkaliljasta, joka suoritetaan vaeltamalla ensin 24 tuntia, sitten 36 tuntia ja lopulta 40 tuntia putkeen.

– Yhdessä valvominen on oikeasti todella tehokkaasti ryhmäyttävää. Väsyneenä kaikki nauravat paljon ja tsemppaavat toisiaan pysymään hereillä. Ajatuksena on samalla oppia, miksi liika valvominen ei kannata, Veera selittää.

– Me suoritimme oman Pahkaliljamme yhdessä eräkämpässä, mukana oli hirveä määrä lautapelejä. Teimme täytekakkuja retkikeittimellä ja yritimme tehdä niillä myös pitsoja, mutta se ei 20 tunnin valvomisen jälkeen ihan onnistunut, Siiri muistelee huvittuneena.

Iltaohjelmaan lähdetään juhlallisesti nelijonossa, partiohuivit kaulassa ja useimpien tapauksessa myös partiopaidat päällä.

Kolilla tärisee, Pielisellä värisee, Ryskeellä pärisee, PÄ-RI-NÄ! kaikuu alaleirihuuto illansuussa.

Sitten odotellaan, että hieman myöhästynyt avajaisohjelma alkaa.

Jussi Kettunen jakaa savussa pyykkipoikia, joihin jokainen kirjoittaa oman nimensä. Vieressäni istuvan naisen pyykkipojassa lukee Riikka. Juuri nyt, ilta-auringon paistaessa matalalla ja leirialueen ollessa rauhallisessa, odottavassa tilassa tuntuu hyvältä hetkeltä kysyä, mitä partio oikeastaan harrastajille merkitsee.

– Paljon. Itse en ole nyt moneen vuoteen ollut kovin aktiivisesti mukana toiminnassa, sillä partio jäi taka-alalle muuttaessani Nurmeksesta Helsinkiin. Olen kyllä ajatellut virittää harrastusta myös siellä. Haluaisin jälleen ohjata nuorempia partiolaisia jossakin lippukunnassa, Riikka Makkonen, 28, kertoo.

Riikka on kuitenkin pysynyt partion jäsenenä aina siitä asti, kun ekaluokkalaisena aloitti harrastuksen. Hän kertoo, ettei partio ole vain harrastus, vaan hän kokee toteuttavansa partiolaisuutta koko elämässään. Monet lapsuuden voimakkaat, merkitykselliset ja koko elämään vaikuttavat kokemukset ovat tulleet leireiltä tai muusta partiotoiminnasta.

– Partion arvot ovat hyvin lähellä omia henkilökohtaisia arvojani. Olen oppinut jo lapsesta asti kunnioittamaan kaikkea ympärilläni olevaa, ihmisiä ja ympäristöä ja kaikkea elollista.

– No niin, nyt lähdetään Alkusoittoon. Laittakaa pyykkipojat tänne leiriportin naruille ja aina kun poistutte savusta, siirrätte pyykkipojan narulle, joka kertoo missä olette, Kettinen opastaa.

Helsingissä asuva Riikka Makkonen tuli leireilemään kotikonnuilleen. Hän kokee olevansa partiolainen ihan jokapäiväisessä elämässään, vaikka onkin nykyisin vähän mukana toiminnassa.

Iltapalan jälkeen on aika kömpiä telttaan ja kaivautua makuupussiin. Jutustelulle on aikaa vielä tunti ennen hiljaisuutta ja sissiteltassa, jossa yövyn, tuo aika käytetään loppuun asti. Kysyn ympärilläni istuskelevilta samoajilta ja tarpojilta, mitä partio heille merkitsee.

– Ainakin meille samoajille partio on elämäntapa, ei pelkkä harrastus. Jos on vaikka itsellä huonompi jakso elämässä ja tuntuu, että kaikki menee päin pyllyä, niin partioon jaksaa kuitenkin aina lähteä, Veera aloittaa.

– Kun on ollut tässä hommassa mukana pienestä asti, niin kyllä partiosta on tullut iso osa elämää ja omia arvoja, Siiri lisää.

– Minähän olen vasta tarpoja, niin että minulle partio on ehkä vielä harrastus. Mutta kyllä se pikku hiljaa on kasvamassa elämäntavaksi, Iida Kivinen, 13, Kärpistä kertoo.

Koko porukka kertoo odottavansa innolla ensi kevään vaellusta Lapissa.

Iidalle se olisi ensimmäinen vaellus. Taru toivoo, että kohteeksi valikoituisi Karhunkierros Oulangan kansallispuistossa, mutta paikkaa ei ole vielä päätetty.

– Vaeltaminen on hyvä stressinpoistaja. Siinä ei tarvitse ajatella muuta elämää, on vain vaeltaminen ja ympärillä puhdas ilma, jota hengittää, Siiri huokaa.

Veera Holopainen (vas) ennustaa Tarot-korteista, että Anna Väisäsen leiri tulee olemaan onnistunut, ja että etenkin veden äärellä kannattaa oleskella paljon.

Hakeudu veden läheisyyteen niin usein kuin mahdollista, mietiskele veden äärellä ja opi siitä niin paljon kuin vain voit.

Makuupussista ulos kömpiminen seuraavana aamuna ei ole aivan yhtä miellyttävä kokemus kuin sinne ryömiminen oli illalla.

Raikas ilma virkistää kuitenkin nopeasti. Aamupalan jälkeen Veera on luvannut ennustaa halukkaille Tarot-korteista, ja kohtaloaan kuuntelemaan tulee itsekin Tarot-korteista innostunut Anna Väisänen, 20, Karjalan Korvenkävijöistä.

Hän kysyy korteilta, kuinka loppuleiri tulee hänen kohdallaan sujumaan. Ylipapitar ja Aurinko ainakin lupaavat hyvää.

– Hakeudu veden läheisyyteen niin usein kuin mahdollista, mietiskele veden äärellä ja opi siitä niin paljon kuin vain voit. Toiveidesi täyttyminen on mahdollista tässä ja nyt, rentoudu ja antaudu tanssiin. Oikeat kumppanit löytävät toisensa, Veera lukee.

Väisänen on ennusteeseen tyytyväinen ja kertookin jo odottaneensa erityisesti Vesilaakso-ohjelmaa ja uimista. Hän tulkitsee myös, että kaverisuhteet tulevat leirillä toimimaan erityisen hyvin.

– Tarot-kortit kiinnostavat minua, niihin liittyy paljon mystiikkaa ja taikauskoa. Olen todella kiinnostunut myös suomalaisesta muinaisuskosta ja kaikesta sellaisesta, Anna kertoo.

Kitaran soitto kuuluu tietenkin partioleirille. Iltaohjelman alkamista odottaessamme soittimeen tarttuu Veera Holopainen.

Myös partioperinteet ja partioliikkeen historia kiehtovat Annaa ja Veeraa.

Partioliike sai alkunsa, kun englantilainen kenraali Robert Baden-Powell (1857–1941), joka partiossa tunnetaan B-P:nä, huolestui nuorison kyvystä ylläpitää brittiläistä imperiumia. Hän alkoi koota tiedusteluopasta, josta syntyi lopulta varsin kattava kasvatusjärjestelmä. Tuota järjestelmää hän testasi vuonna 1907 järjestetyllä ensimmäisellä partioleirillä. Partio levisi maailmalla kulovalkean tavoin ja rantautui Suomeenkin jo vuonna 1910.

– Tiedustelutaustasta on peräisin esimerkiksi se, että vielä nykyisinkin partioryhmillä kuuluu olla johonkin eläimeen liittyvä nimi ja huuto. Tiedustelevat vartiot ovat kommunikoineet keskenään vihollisilta salaa matkimalla tietyn eläimen ääntä, Anna kertoo.

Partiolaiset kättelevät toisiaan vasemmalla kädellä.

Veera kertoo kuulleensa, että kättelyn avulla suomalaiset partiolaiset ovat tunnistaneet toisensa myös vuosina 1911–1917, jolloin partiotoiminta oli maan alla. Kenraalikuvernööri Franz Seyn oli kieltänyt partiotoiminnan Suomen suurruhtinaskunnassa, koska epäiltiin, että partiojohdon pyrkimyksenä oli kasvattaa nuorisoa venäläisvastaisuuteen ja kansalliseen yksimielisyyteen.

Tapa kätellä vasemmalla kädellä on kuitenkin peräisin jo B-P:ltä ja sai inspiraation Afrikasta, jossa soturit kantoivat kilpeä vasemmassa kädessä. Puolustuksesta luopuminen osoittaa täydellistä luottamusta toiseen partiolaiseen.

– Jo sudenpentujen partioihanteisiin kuuluu toisen ihmisen kunnioittaminen, ja seikkailijan ihanteena on olla luotettava. Luottamus on siis todella tärkeä osa partiota, Anna tiivistää.

Piirileiri Ryske järjestettiin Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskuksen ympäristössä nurmialueella.

