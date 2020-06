Räppäriduo JVG:kin sen tietää: Mä oon free niinku frisbee / Joka ei ikinä ländää.

No, toisilla frisbeegolfkiekko mätkähtää maahan nopeammin kuin toisilla. Allekirjoittaneella toimittajalla puun kautta pusikkoon, harrastajilla kauniilla kierteellä korin viereen.

Olemme Utran frisbeegolfradalla joensuulaisten Olli Arolan, 53, Heini Lindroosin, 41, ja Joonatan Paakkisen, 17, kanssa. Lajin kautta tutustuneet ystävykset ovat harrastaneet ja kilpailleet jo viitisen vuotta, minä neppaillut satunnaisesti.

Kiekkoja on kaikissa sateenkaaren väreissä.

Aloitamme harjoittelemalla heittoja Ahdinpuiston jalkapallokentällä. Entisenä junnufutaajana olen tutulla maaperällä, mutta silti niin kaukana omalta osaamisalueeltani.

Arola iskee käteeni laukun, jossa on kiekkoja sateenkaaren kaikissa väreissä. Hän vakuuttaa, ettei frisbeegolf ole välineurheilua, vaikka sellainen käsitys saattaisi syntyä. Alkuun pääsee vaikka yhdellä markettikiekolla.

Paakkinen näyttää mallia rystyheittoon ja heivaa kiekon vaivattoman näköisesti nurmikentän toiseen päähän. Helppoa, kun sen osaa.

Aikamme veivailtuamme siirrymme testaamaan kämmenheittoa.

– Osaatko heittää kiviä? Arola kysyy.

Pudistan päätäni.

– No se ei lupaa hyvää, hän naurahtaa.

Joonatan Paakkinen ohjeistaa minua heiton saloihin. Älä ajattele rannetta, mutta älä pidä liian löysänä, kyynärpää lähellä kehoa, käsi taakse. Kiekko lähtee väpättäen liikkeelle ja tippuu kivenheiton päähän. Päätän pysytellä rystyssä, sillä kämmenheitto sotii kaikkia kehoni luonnollisia liikeratoja vastaan.

On palkitsevaa huomata, että heittoni parantuvat kerta kerralta.

– Oppimiskäyrä on harvassa lajissa niin nopea kuin frisbeegolfissa, Arola sanoo.

Olli Arola opettaa oikeaoppisen otteen kiekosta.

Olemme suuntaamassa väylille, kun näemme nuoren miehen niittämässä nokkosia raivaussahan kanssa, suojalasit silmillä. Arola, Paakkinen ja Lindroos tunnistavat hänet ja kertovat, että nuoret harrastajat huolehtivat kentistä oma-aloitteisesti.

– Se on rispektiä! Arola huutaa hänelle ja heiluttaa kättään.

Ystävykset sanovat sosiaalisen verkon kasvaneen harrastamisen aikana. Kun rämpii yhdessä metsässä hyttysten syötävänä, niin siinä yleensä ystävystyy väistämättä.

– Tekisi mieli sanoa, että lajin kautta saatujen tuttavuuksien määrä ei jää sataan. Kaikkien nimiä en muista, mutta sen muistan, ovatko he oikea- vai vasenkätisiä, Arola kertoo.

Juuri sosiaalisuus on yksi syistä, joka viehättää lajissa monia.

– Olen jäänyt koukkuun kiekon lentoon, siihen ihastuu. Mutta hulluinta on se, että sillä ei ole väliä, heittääkö itse vai joku toinen. Muidenkin onnistumisesta saa kiksejä, Arola sanoo muiden nyökytellessä.

Moni muukin suomalainen on menettänyt sydämensä lajille. Harrastajia arvioidaan olevan yli 200 000.

Määrää kasvattaa aloittamisen matala kynnys. Heittelemässä voi käydä kaveriporukalla kesäisen päivän ajanvietteeksi.

Jostain syystä kentillä näkee vähemmän naisia kuin miehiä. Se on outoa, sillä kyseessä ei kuitenkaan ole mikään perinteisesti miesten suosima voimalaji.

– Monet luulevat, että mitä kovemmin heittää, sitä pidemmälle kiekko lentää. Mutta se ei mene niin, sillä tämä on tekniikkalaji, Paakkinen sanoo.

Heini Lindroos löysi lajin frisbeegolf-liiton järjestämän, naisille suunnatun kahvitustapahtuman kautta. Hän ei tuntenut sieltä ketään, mutta rohkastui lähtemään.

– Vähän ajan päästä sitä piti sitten jo lähteä kisoihin, Lindroos sanoo.

Sittemmin hän on jo kilpaillut suomenmestaruudesta.

Naisten määrä lajin parissa kasvaakin koko ajan. Joen liitokiekko ry:ssä heitä on jo useita kymmeniä.

Olli Arola ja Heini Lindroos opettivat toimittajaa kiekon heiton saloihin.

On minun vuoroni heittää. Kuvaajakin tajuaa sen ja ottaa nopeasti sivuaskeleita.

– Ei ole kummoinen luotto kollegalla, Arola toteaa.

Uhkaan soittavani kierroksen jälkeen työsuojeluvaltuutetullemme. Hermojaan ei kuitenkaan passaa menettää, jos haluaa onnistua. Keskittymiskyky on kaiken A ja O.

– Tässä lajissa pitäisi pystyä palautumaan sellaisista megalomaanisista, viikon ajan korvien välissä kaikuvista aivopieruista niin nopeasti, etteivät ne enää haittaa seuraavalla väylällä, Arola sanoo.

Heittoni lähtee minne sattuu. Ärsyttää.

– Ilman huonoja heittoja ei voi tulla hyviä, Lindroos lohduttaa.

Siinä se juju kai piileekin. On pakko osata epäonnistua, jos haluaa onnistua.

Yks, kaks ja kolmannella heitto!

Joensuun radat



Hammaslahti (10 väylää)

Karsikko (9 väylää)

Kirkkopuisto (9 väylää)

Lykynlampi (18 väylää)

Niittylahti (10 väylää)

Uimaharju (9 väylää)

Utra (18 väylää)

Lähde: frisbeegolfradat.fi

Olli Arola (vasemmalla) heittää Joonatan Paakkisen seuratessa vierestä.