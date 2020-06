Niin itään kuin vain pääsee

Yksi Pohjois-Karjalaa määritteleviä seikkoja on sen läheisyys Venäjään. Maakunnalla on 300 kilometriä rajaa itänaapurin kanssa.

Rajan läheisyyttä voi päästä aistimaan Ilomantsissa, jossa kulkee retkeilyreitti Tapion taival. Siihen kuuluu 20 kilometriä reittiä aivan itärajan tuntumassa.

Ympäristötekniikan asiantuntijat Claude Bouscaillou ja Nicolas Balverde ovat tulleet Itä-Ranskasta Ilomantsiin vaeltamaan.

– Tulimme Ilomantsiin, koska halusimme hyvin luonnolliseen paikkaan, jossa ei ole paljon turisteja, miehet kertovat.

Suomen itäisin piste sijaitsee pienessä saaressa, jota pääsee tähyilemään 150 metrin päästä mantereelta.

Suomen puolella rajaa on rajavyöhyke, jonka leveys on maalla enintään kolme kilometriä. Vyöhykkeellä liikkuminen on luvanvaraista – ilman lupaa se on rangaistavaa.

Rajavyöhykkeelle ei eksy, jos vain pitää silmät auki. Rajavyöhykkeen takaraja on merkitty maastoon keltaisilla rajavyöhyketauluilla, puihin ja pylväisiin maalatuilla tai kiinnitetyillä keltaisilla renkailla. Teillä puomit ilmoittavat rajavyöhykkeestä. Vesistöissä vyöhykkeen merkkeinä käytetään keltaisia viittoja, poijuja ja linjatauluja.

Rajavyöhykelupa voidaan myöntää, jos siihen on hyväksyttävä syy esimerkiksi asumisen, työn tai harrastuksen vuoksi. Luvassa annetun oikeuden käyttämisestä ei saa aiheutua erityistä vaaraa rajajärjestyksen tai rajaturvallisuuden ylläpitämiselle.

Yksi Pohjois-Karjalan ja Venäjän välisen rajan nähtävyyksistä on Suomen itäisin piste. Se on samalla Euroopan unionin itäisin mantereella sijaitseva piste.

Euroopan unionin itäisimmästä pisteestä voi lukea tietoja opastaulusta.



Itäpisteen sijainnissa yhtyy kaksi rajaosuutta eri vuosisadoilta. Rajamerkistä pohjoiseen kulkee Stolbovan rauhassa kulkeva osuus vuodelta 1617. Eteläinen rajaosuus on Moskovan rauhassa 1940 määritettyä valtakunnan rajaa.

Aivan pisteen viereen ei matkaaja pääse kulkemaan, sillä se sijaitsee pienessä saaressa Suomen ja Venäjän välillä Virmajärvessä. Itäpisteen lähelle pääsee kulkemaan autolla. Parkkialueelta kuljetaan parikymmentä metriä pitkospuita paikalle, jossa noin 150 metrin päässä olevaa pistettä pääsee tähyilemään ja syömään vaikka eväitä penkillä istuen.

Vastarannalta saattaa myös kuulla venäläisen käen kukkuvan.

Rajan läheisyydessä liikkujan kannattaa varautua itikoihin suojaamalla ihonsa joko vaatteilla tai karkottavilla aineilla. Itäpisteellä käynyt toimittaja sai polvensa punaisiksi, kun pitkien housujen sijaan jalassa olivat shortsit.

Saloset pitävät Koitajokea hienona melontapaikkana, mutta opasteita saisi olla enemmän.

Rajavyöhykkeen tuntumassa ei tarvitse kulkea ainoastaan jalan tai autolla. Tapion taipaleen lähellä virtaa Koitajoki. Tamperelaiset Raija ja Jukka Salonen olivat ottaneet oman kanootin mukaan ja käyneet sillä lähimmän kosken luona.

– Tämä on hieno joki. Opasteet tosin saisivat olla paremmat, Saloset kommentoivat vetäessään kanoottia pois vedestä.

Rajaa lähestyessä opasteiden merkitys kasvaa jo siksi, että siellä ei ole välttämättä kännykkäverkkoa. Karttasovellukseen ei siis voi turvautua, vaan mukaan kannattaa ottaa paperinen kartta.

Itärajalle kannattaa pukea pitkälahkeiset housut.

Halusimme hyvin luonnolliseen paikkaan, jossa ei ole paljon turisteja.

Claude Bouscaillou, Nicolas Balverde

Claude Bouscaillou ja Nicolas Balverde olivat ensimmäistä kertaa Suomessa.

Itäpistettä voi ihmetellä rannalle rakennetulta katselupaikalta.

Jukka ja Raija Salonen nostivat kanoottinsa auton kyytiin.