Yksitoista vuotta sitten Kari Immoseen iski himo rakentaa oma vene - nyt katseen vangitseva mökkilautta komeilee Heinäveden satamassa

Onko se mökki? Onko se vene? Ei, se on jotain siltä väliltä tai vähän molempia.

Heinäveden satamassa on pilvistä mutta tyyntä. Kermajärvi keinuttaa kevyesti vaaleanvihreää venettä, jonka nimeksi on ristitty AnniEevi. Kymmenen metriä pitkä ja kuusi metriä leveä laitos kerää takuulla katseita, minne se ikinä seilaakin.

Vene on pieksämäkeläisen Kari Immosen, 68, käsialaa. Immonen on koulutukseltaan levyseppähitsaaja ja instrumenttiasentaja.

– Puutöitä en ollut millonkaan oikein tehnyt. Tässä on sitten minun puutyönäytteeni, hän sanoo ja taputtaa veneen seinää.

Kari Immonen viettää mökkilautallaan kesät läpeensä.

Himo rakentaa oma vene iski Immoseen yksitoista vuotta sitten. Idea syntyi vähän samankaltaisesta mökkiveneestä, jonka Immonen näki Kuopiossa.

Yleensä veneet rakennetaan niin, että veneen keula, kokka, on rantaan päin. Immonen rakensi veneen päinvastoin, kun vene nyt sattui niin päin olemaan rannalla.

Kun yksi seinä oli kasattu, Immonen kuvitteli mielessään tulevia sisätiloja ja pohdiskeli ääneen, kuinka mukavaa vessan ikkunasta onkaan sitten katsella ulos. Rakennuskaveri katsoi Immosta. Sitten hän totesi, että eikös siinä ole keula.

– Ei kun vaan seinä auki uudestaan, levyt irti ja kasaamaan vene toisin päin, Immonen naurahtaa.

Kaikkiaan veneen rakentaminen kesti kolmisen vuotta. Immonen on suunnitellut ja tehnyt itse likimain kaiken aina vannasputkista läpivienteihin.

– Toista samanlaista ei tule vastaan, se on varma.

Kari Immonen kertoo veneen toiselta puolelta löytyvän metallimiehen puupinon ja suppiludan.

Kodikas mökkilautta on täynnä loppuun asti mietittyjä yksityiskohtia. Ruokapöydän saa jatkettua isommalle määrälle kestitysvieraita, viinakaappi on piilotettu ratin alle ja metallinen keppi kannella ohjaa veneen suoraan. Pyykinpesukoneet on naamioitu pöydäksi.

Sateinen kesä ei sekään ole ongelma Saimaalla seilaavalle mökille.

– Kuopiolaiset pojat tekivät ensimmäistä kertaa Suomessa veneeseen rännit, Immonen kertoo.

Ruorin takaa löytyy viinakaappi.

Kannella portaiden juureen on asetettu metallinen nuppi. Siihenkin liittyy tarina.

– Se on lipputangon nuppi, mutta lipputankoa ei koskaan tullut. Nyt se toimii lokinpelättimenä. Yksikään lokki ei ole paskonut kannelle, kun laitoin sen siihen monta vuotta sitten.

Immonen onkin oikea pelle peloton. Mitä muita keksintöjä hänellä mahtaa olla?

– Ei minulla ole muita keksintöjä. Tai no, vuonna 1985 tein peräkärriin kuomun, joka on toisinpäin vene.

Kari Immonen uskotteli ohi kulkeneille äidille ja pojalle, että mökkilautta kulkee pienellä varamoottorilla. Äitiin selitys meni täydestä, mutta pikkupoika sanoi hänelle: ”Nyt se vedättää sinua”. Todellisuudessa moottorit löytyvät piilosta maton alta.

Immosen mukana veneellä reissaavat esimerkiksi lapsenlapset. Vene on saanut nimensä Immosen pojan vuonna 2006 syntyneiden kaksostytärten Annin ja Eevin, mukaan.

Vähän aikaa sitten nuorin siskoksista, Lara, ihmetteli, missä hänen nimensä on. Niinpä Immonen ruuvasi kannelle kilven, jota koristaa nyt myös hänen nimensä.

– Lara puhuu kannesta nyt omana kerroksenaan, Immonen hymyilee.

Veneen koti- ja talvehtimispaikka on Kermajärven rannalla. Veneilyvuosiin on mahtunut hienojen muistojen lisäksi myös ikäviä tapauksia.

Immosen mukaan moottoriveneet ajavat mökkilautan ohi kovalla vauhdilla. Veneiden kokoero saa aikaan isot aallot, joihin lautta saattaa sukeltaa.

– Ei viittä venettä näinä vuosina, että olisivat hiljentäneet vauhtia. Niissä tilanteissa järkevintä on, että käännän aallolle persiin, niin tämä jatkaa matkaa aaltojen mukana.

Seiloriperuna on käynyt Imatralla asti.

Sauna lämpiää veneellä yleensä joka ilta. Immosen mielestä mahtavinta on nostaa jalat saunan lauteelle ja nauttia kylmä olut. Omassa veneessä, kauniissa kesäillassa.

Muutkin haaveilevat samasta mielikuvasta. Moni on pyytänyt, josko saisi ostaa veneen, mutta siihen Immonen ei ole suostunut.

– Poika luki tippainssiksi, niin sanoin, että teen tämän hänelle lahjaksi.

Ihmiset eivät ole ainoita innokkaita vieraita.

– Pääskynen haluaisi joka kevät tehdä mökin tänne. Antaisin kyllä tehdä, jos ne seuraisivat meitä, mutta ne jäävät rannalle.

Metallinen keppi auttaa venettä kulkemaan suoraan.

Enää herää vain yksi kysymys. Mitä täältä puuttuu?

– Astianpesukone. Mutta onneksi emäntä tiskaa, Immonen sanoo.

