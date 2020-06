Herkuttelua ja ostoksia historiallisessa miljöössä Tohmajärvellä - paikallisuus ja ekologisuus edellä

Nymanin talossa Tohmajärvellä avautui hieman yli vuosi sitten Meijän Kammari. Se on sekä kahvila että pieni puoti. Hyllyillä on purkkeja, purnukoita, pulloja ja kaikenlaista muuta. Kaikkiaan myytävää on noin viideltäkymmeneltä kotimaiselta tuottajalta.

Tuotevalinnoissa on otettu huomioon sekä paikallisuus että ekologisuus.

- Olen ihastunut erityisesti luonnonkosmetiikkaan ja lisännyt sitä puotiini. Puodissa on lisäksi herkkuja, kynttilöitä, teetä, hilloja, saippuaa, saunahunajaa, keramiikkaa, koruja, mahlajuomaa, kuivattuja sieniä ja paljon muuta. Siis tuotteita, joita ei juurikaan löydy paikallisista kaupoista, Meijän Kammarin emäntä Sari Mikkonen sanoo.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kahvilassa tarjoillaan kahvin, teen, kaakaon, mehun ja limonadin lisäksi pientä makeaa ja suolaista purtavaa, kuten munakkaita, salaattia ja kahvileipiä. Myös Polvijärven irtojäätelö on valikoimissa.

- Suolaisia ja makeita vohveleita on paistettava joka päivä. Meijän Kammari tunnetaan nykyisin kylällä vohvelikahvilana, lukion jälkeen talouskoulun käynyt Mikkonen naurahtaa.

Tohmajärveläinen Sari Mikkonen iloitsee siitä, että löysi kahvilalleen arvoisensa, näköisensä ja ideologiaansa sopivan tilan liki 150 vuotta vanhasta rakennuksesta.

- Kamari eli kammari oli entisajan asunnoissa arvokkaampi huone kuin tupa, pirtti tai keittiö. Se oli tarkoitettu makuuhuoneeksi tai vierashuoneeksi. Myös Nymanin taloon, jossa toimi apteekki, tämä tila rakennettiin aikoinaan talonväelle makuutiloiksi sekä keittiötilojen jatkoksi. Meijän Kammari toimii koko kylän vierashuoneena, jossa voi viettää mukavia hetkiä historiallisessa miljöössä, Sari Mikkonen sanoo.

Yrittäjä kertoo, että paikalliset asukkaat ovat jo löytäneet Meijän Kammarin.

- Tottahan se on, että talviaika mennään pitkälti paikallisilla kävijöillä, mutta kesällä on toista. On turisteja ja kesävieraita. Ainakin viime kesänä ovella oli kävijöitä jonoksi asti, täällä kun on vain 14 asiakaspaikkaa. Myös jouluna ja tapahtumapäivinä on aina ryysis.

Tulevalta kesältä yrittäjä odottaa paljon, mutta se riippuu tietenkin koronatilanteesta.

- Koronatilanteen mukaan mennään, mutta jos saadaan lupa, niin pidetään Kammari auki kesällä joka päivä kesäkuun alusta 9. elokuuta saakka kello 11-19, Mikkonen kertoo.

Yrittäjä Sari Mikkonen on usean sukupolven tohmajärveläinen. Hänellä ei ole mitään hinkua muualle. Tohmajärvi on hänen mielestään hyvä paikka asua, elää ja yrittää.

- Täältä ei puutu mitään ja jos puuttuu, sen voi tehdä itse, Sari Mikkonen toteaa.

Tämän ja paljon muuta mielenkiintoista luettavaa löydät Kägi-kesälehdestä osoitteesta karjalainen.fi/kägi.