Tuokio alla omenapuun - Vohvelikahvit maistuvat ja juttu luistaa Auli Partion taidepuutarhassa Rääkkylässä

Ideoita sinkoilee ilmassa. Tästä saisi sitä ja tuosta tuota. Turhaan ei ole rääkkyläläiselle Auli Partiolle sanottu, että ”siehän näytät tekevän justiinsa sitä, mitä haluat”. On heinäkuinen torstai, ja edellisviikon vohvelitorstain kävijäryntäyksen innoittamana Auli Partio on pystyttänyt pihaan kaksi pöytää varjoineen.

– Vanhalle, paikatulle pihapöydälle piti äkkiä keksiä pöytäliina jostain. Niinpä rupesin painamaan kuvioita aiemmin käsinvärjätyille puuvillakankaille. Yhdistämällä kaksi sain pöytäliinan, jonka keskellä on auringonvarjon mentävä reikä, Auli esittelee kauniisti tuulessa lepattavaa taideliinaansa.

Auli Partio tuli parikymmentä vuotta sitten tunnetuksi juuri tekstiilitaiteilijana, silkkimaalaukseen erikoistuneena. Hänen Kalevala-aiheisia silkkihuivejaan, solmioita ja muita silkkiteoksia on ollut esillä maakunnan lisäksi maailmalla Tokiota myöten.

Käsistään kätevä nainen on vuosien mittaan tehnyt paljon: maalauksia, installaatioteoksia, materiaalikokeiluita, ympäristötaidetta, keramiikkaa, tekstiilitöitä.

Viime talven Auli Partio opiskeli ahkerasti laulamista Keski-Karjalan musiikkiopistossa.

Yhden lukukauden hän opiskeli näyttelemistä Niittylahden opistossa. Harrastajateatterissa näytteleminen on ollut Auli Partion harrastus jo vuosia, mutta ammattilaisten opissa siihenkin tuli määrätietoisempi sävy.

Kaikesta huomaa, että siihen mihin tämä nainen ryhtyy, hän heittäytyy täysillä.

Rääkkylän Oravisalossa, muutaman kilometrin päässä Arvinsalmen lossilta sijaitseva Silkkipartio on entinen maatila, jonka navettaan Auli Partio remontoi ateljeen ja näyttelytilan parikymmentä vuotta sitten. Nyt se palvelee galleriana ja kahvilana.

Taidekahvilassa kahvi juodaan fiinistä posliinikupista ja vohvelin päälle saa lusikoida valintansa mukaan kotitekoisia hilloja: omenaa ja puolukkaa.

Kokonaisuus nautitaan loppukesän lämmössä, omenapuun katveessa – tietenkin käsinpainetulla – pöytäliinalla somistetulta pöydältä.

Pihakierroksen ja vohvelin paistamisen lomassa kiireiseltä emännältä pitää kysyä, mitä tämä kaikki hänelle antaa.

– Tapaan ihmisiä. Tämähän on minulle viikon sosiaalisin tapahtuma. Ajattelen, että tämä palvelisi monia matalan kynnyksen taidenäyttelyvierailuna. Onhan kahville mukavampi poiketa kuin pelkkään galleriaan.

Auli Partio on huomannut, että pihaan tulee erilaisia seurueita. Taiteesta ja pihasta, aitan kiertämisestä ja hilloista saadaan hyvin jutun juurta kuulumisien vaihtamisen ohessa.

– Kyläyhdistyksen kokouksessa toivottiin, että viikkotapahtumia olisi hyvä saada Rääkkylään. Siinä samassa kahvilaidea pälkähti päähäni. Sitoutumistahan tämä vaatii, mutta vastaavasti nautin, kun saa touhuta kotona.

Taiteilijuutensa kanssa Auli Partio on sinut. Hänellä on tekemisen vimma – ja se kuuluisa silmä. Mutta päänvaivaa on useammankin kerran aiheuttanut se, miten voi rahoittaa ammatinharjoittamista.

– Kun pääsin opiskelemaan lähihoitajaksi, jouduin puremaan hammasta ja pohtimaan, olenko myymässä oman taiteilijuuteni kokonaan pois, Auli Partio muistelee vuoden 2013 tapahtumia.

Taidetta hän oli jo opiskellut korkeakoulututkintoon saakka ja nähnyt sen tien: taiteella on vaikea, lähes mahdotonta, elää, kun taas vanhusten hoitopuolella Partio törmäsi heti siihen, että hoitajista on kova pula.

Hoivatyötä hän pääsi tekemään oitis, ja seuraaviinkin opetuspuolen hommiin häntä on kyselty kotoa saakka.

– Olen saanut työskennellä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Erittäin hyvän elämänkoulun tarjosi myös seitsemän vuoden jakso maatalouslomittajana. Nukuin taloissa tuvan sohvilla, jotta pääsin aamulla navettaan ajoissa. Luulen, että jos olisin nuorena mennyt suoraan taidekouluun, minulla saattaisi olla nestettä päässä. Tämä elämä on pitänyt hyvin jalat maassa.

Toiseksi oikeaksi korkeakoulukseen Partio nimeää anopin kanssa asumisen saman katon alla.

Elämä Oravisalossa on kantanut. Oman äidin kuolema ja muiden läheisten menetykset toivat teoksiin aiempaa tummempia sävyjä. Suru purkautui tekemiseen: mattoja syntyi kyynelten lomassa.

Kesällä piha ja valo synnyttävät uusia ajatuksia. Nyt on syntymässä käsityötarvikkeita ja taidetta tarjoava Opettajattaren puoti aittaan.

– Mie olen itsekin opettajaksi valmistunut Jyväskylän ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Lisäksi isotätini Emmi oli opettajatar, jonka musta virkapuku minulla on yhä tallessa. Viimeksi olen ystäviltä saanut erään opettajan jäämistöä, koska tämän sukulaiset näkivät, mitä kaikkea täällä teen. Materiaalia on tullut niin paljon, että sitä joutaa jakaa jo muillekin tekijöille, Partio kertoo puotinsa taustoista.•

Opettajattaren puoti ja taidekahvila auki torstaisin 9., 16. ja 23. heinäkuuta. Sopimuksen mukaan iltaisin ja viikonloppuisin 16. elokuuta saakka. Osoite on Oravisalontie 1420.

Auli Partio: Taiteilija ja opettaja

Syntynyt Liperissä, asuu Rääkkylän Oravisalossa.

Työskentelee yksilövalmentajana Honkalampi-säätiössä.

Opiskellut ensin maatilateknikoksi ja tehnyt lomittajan työtä. Valmistui studiokutojaksi 2003 Pohjois-Karjalan ammattiopistosta.

Vuodesta 1992 pyörittänyt Silkkipartio-toiminimeä ja tehnyt taidekäsitöitä.

Kuvataiteilija (AMK) Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta. Taiteen maisteri 2011 Lapin yliopistosta. Lähihoitaja 2015 Pohjois-Karjalan aikuisopistosta. Ammatillisen opettajan tutkinto Jyväskylän opettajakorkeakoulusta.

Teoksia esillä esimerkiksi Honka Design Centerissä (Yamanashi, Japani).

Motto: Aina kannattaa yrittää.