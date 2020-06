Hiihtämään pääsee helteelläkin - lue mitä kaikkea Kontiolahden ampumahiihtostadionilla voi tehdä kesäisin

Hiihdosta ei tarvitse luopua edes heinäkuun helteillä. Ampumahiihtostadionilla on yleisessä käytössä oleva, asfaltista tehty rullahiihtorata. Radalla voi painella myös rullaluistimilla, jos ei omista rullasuksia.

Rullahiihtoon ei välttämättä tarvita huippukuntoa. Stadionilla on myös puolentoista kilometrin mittainen rata, jonka maasto on helppoa. Siinä on yhteensä kuusi metriä korkeuseroa. Seinänousu on siis mahdollista välttää.

Jos kuitenkin haluaa kivuta seinänousun, se on mahdollista. Stadionilla on neljä kilometriä asfalttiverkostoa. Siinä korkeuseroa kertyy yli kolmekymmentä metriä.

Pirjo Juvonen, 42, ja Petri Judin, 38, olivat koirapuistossa Eetun (tumma), Taikan ja Sulon (pienin) kanssa. Heidän mielestään koirapuisto on hyvä. – Se on tilava ja siellä on korkeat aidat.

Stadionilla on yksi Kontionpolut-verkoston virallinen lähtöpiste. Polkuja on eritasoisia ja ne soveltuvat polkujuoksuun, maastopyöräilyyn ja kävelyyn. Kontiolahden ampumahiihtostadionilla on vuokrattavana kymmenen fatbike-pyörää.

Pari vuotta sitten maastoon valmistui frisbeegolfrata. Siinä on 20 reikää, ja siten se on yksi Pohjois-Karjalan pisimmistä radoista.

Lisäksi stadionin päädyssä on lastenleikkipaikka sekä ulkokuntosali. Ulkokuntosalilta löytyy leuanvetotanko, nojapuut ja vatsalihaslaitteita. Harjoittelu suoritetaan kehon omalla painolla.

Myös koirille on tekemistä, sillä stadionin saapumistien varteen on sijoitettu koirapuisto. Siinä on omat aitaukset sekä isoille että pienille koirille. Puiston oviaukolla on välitila, joka vaikeuttaa koirien karkaamista.

Tämän ja paljon muuta mielenkiintoista luettavaa löydät Kägi-kesälehdestä osoitteesta karjalainen.fi/kägi.