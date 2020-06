Lue tai kuuntele: Liperissä vanha kiviaita uudistuu 25 metrin vuosivauhdilla - "Tässä mennään täysin kivien ehdoilla"

Liperiläinen Arto Karttunen on monelle tuttu näky Liperin kirkon kiviaitatyömaalta. Hän naurahtaa, että hänen tavaramerkkejään ovat shortsit, puukengät ja aurinkolasit.

Voit myös kuunnella tämän jutun.

Ne viestivät siitä, että uutta kiviaitaa syntyy ainoastaan hyvällä säällä ja hyvällä tuulella.

– Moni kysyy, miten kiviaitaa korjataan. Ei siihen oikeastaan ole muuta keinoa kuin kaataa vanha alta pois ja tehdä uusi tilalle. Toki materiaalina voi käyttää entisiä kiviä, mutta usein uusiakin kiviä tarvitaan. Tänne Liperin kirkkomaan viereen on tuotu esimerkiksi yhden navetan kivet, Karttunen kertoo.

Karttusella on takanaan useita kesiä ensin Liperin punatiilistä kirkkoa kiertävän aidan ja sittemmin vanhaa hautausmaata ympäröivän aidan teossa.

Parhaillaan Tutjuntien varressa oleva komea Liperin seurakunnalle kuuluva kiviaita ja sen loppupään työmaa saavat kiitosta ohikulkijoilta.

Haastattelun tekohetkelläkin nimettömänä pysyttelevä polkupyöräilijä huutelee, että tekijä saa työstään täyden kymppi plussan.

Arto ”Allu” Karttunen tekee kivenpyöritystä yksin kaverinaan pieni kaivinkone. Työn hän on oppinut tekemällä.

– Silmää on tullut kiville niin, ettei niitä kauheasti tarvitse käsissä pyöritellä. Usein ne sattuvat heti kohdilleen. Siitä olen tarkka, etten laita kiveä koskaan pystyyn.

Kiviaidan tekotyyli on kylmämuurausta, jolloin mitään laastia ei tule väliin.

– Tässä mennään täysin kivien ehdoilla. Ne pitää laittaa sopivasti limittäin, jotta rakenteesta tulee kestävä.

Aidan pohjakerros on 120 senttiä leveätä, ja ylöspäin kerroksia ladottaessa aita kapenee noin 80 senttiin. Mittana Karttunen käyttää tikkua.

Muuri on suorastaan käsittämättömän suoraseinäinen, vaikkei sitä ole vatupassilla aseteltu. Karttunen kävelee muutaman metrin päähän ja tarkistaa silmillään aidan suoruuden.

Selvää on, että isoimmat kivet tulevat aina pohjalle ja pienempiä voi latoa keskelle.

Arto Karttunen on syntyperäinen liperiläinen. Hänellä on ollut toiminimiyritys vuodesta 2007. Omalla kuorma-autollaan hän kerää romua kierrätysyritys Stenalle. Persoonallisesti maalattu auto on ollut näytteillä Härmän kansainvälisissä autonäyttelyissä.

Jo ennen toiminimeä syntyi kiviaitoja ja muuta kivirakentamista Hurulan kiviaitakorjaamon nimellä.

– Hurula on kotitilani nimi. Liperin seurakunta etsi aikoinaan rikkoutuneelle aidalle korjaajaa, ja minä ryhdyin hommaan vuosisopimuksella. Aitaa syntyy noin 25 metriä vuodessa. Tämä on sellaista työtä, johon ei voi ketään pakottaa vaan tästä on tykättävä, Karttunen juttelee.

Edelliskesänä syntyi 25 metriä. Viime kesä sai kivimestarilta moitteita liiasta kylmyydestä. Vappuna aloitettu urakka seisoi, kunnes elokuussa lämpeni, ja kivet alkoivat jälleen löytää paikkojaan.

– Välillä juttelen mielelläni, kunhan ihmiset eivät tule viisaamaan, mikä kivi pitäisi minnekin laittaa, Allu Karttunen hymyilee ja toivoo kuitenkin ajoittain myös täydellistä työrauhaa.

– Olen suunnitellut työmaalle kylttiä tekstillä: ”Varo vihaista Allua!"

