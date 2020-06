Lue tai kuuntele: Yöpyjille rauhaa lomakeskuksessa, ilo irti Uittotuvalla - Karvion matkailukeskus jakaantuu valtatien molemmin puolin

On arkinen kesäpäivä ja Karvion lomakeskuksessa tunnelma on verkkainen. Tapahtuma- ja markkinointipäällikkö Sami Salminen kertoo yöpyvien matkailijoiden olevan kiertämässä lähialueen nähtävyyksiä, kuten luostareita.

Lomakeskus on tauon jälkeen auki toista kunnon kesää. Toiminta on kuulemma käynnistynyt hyvin: mökkejä ja caravan-paikkoja varataan tasaisesti, jotkut tapahtumaviikonloput myytiin viime kesänä jopa loppuun.

Lomakeskuksessa on sekä modernimpaa että vaatimattomampaa mökkiä. Tässä vaatimattomampi, niin kutsuttu kalastajan mökki.

Matkailijoina on niin kotimaan kiertäjiä kuin ulkomaan eläviä.

– Saksalaiset ovat liikkeellä jo toukokuussa, käyvät Valamossa, ajavat sitten Kolille ja Lappiin viettämään yötöntä yötä, lomakeskuksen omistaja Mika Mäkelä sanoo.

Omistaja Mika Mäkelä hyörii keittiön puolella.

Paikan historia yltää 1980-luvulle, mutta Mika Mäkelän haltuun lomakeskus päätyi pari vuotta sitten. Netin huutokauppasivuja selaillut Mäkelä teki paikasta tarjouksen. Kun tarjousta ei kukaan ylittänyt, lähti mies Lahdesta tutkimaan hankintaansa. Paikka teki heti vaikutuksen komeilla maisemilla. Vieressä virtaa kalastajien suosima Karvionkoski, jonka lahdelmaa leirikeskuksen mökit suurimmaksi osaksi reunustavat. Kosken kanssa myötäisesti kulkee Karvion kanava, josta Heinävedenreitin veneilijät lipuvat.

– Ei haitannut vaikka paikat olivat vähän rempallaan, paikka oli upea, Mäkelä toteaa.

Sami Salminen hoitaa tapahtumien markkinoinnin.

Yhteistyötä tehdään muiden paikallisten matkailuyrittäjien kanssa. Pakko on varmasti ollut tehdäkin, sillä lomakeskusta luotsaavien Mika Mäkelän, Sami Salmisen ja lomakeskuspäällikkö Eetu Ruohoniemen taustat eivät ole matkailubisneksessä. Toisaalta kokonaisuus on aika veikeä. Salminen on työskennellyt pitkään musiikkialalla, Mäkelä elintarvikkeiden parissa ja Ruohoniemi on rakennusalalta. Niinpä paikat on kunnostettu, viereinen Uittotupa vuokrattu tapahtuma-areenaksi ja kokinhattukin löytänyt paikkansa omistajan päästä.

Lomakeskuksen saunatilat on kunnostettu.

Leirikeskuksen päärakennuksen Bar & Terrace Leiskarin terassi palvelee iltasella ruoka- ja juoma-asiakkaita, mutta keskittyy enemmän rauhalliseen nautiskeluun. Ruokana on pizzaa ja burgeria, tavanomaisten hanajuomien lisäksi on muitakin juomia, kuten Valamon olutta ja viskiä. Ajatus on, että ravintola huoltaa yöpyjien lisäksi lähialueen asukkaita, mökkiläisiä, veneilijöitä ja ohikulkijoita.

Karvion lomakeskuksessa riittää tiloja mökkeilijöille, caravaanareille ja telttailijoille.

Enemmän hulinaa on luvassa viikonloppuisin, kun bändit keikkailevat tai karaoke raikaa tien toisella puolella olevalla Uittotuvalla.

– Ajatus on, että tässä lomakeskuksen terassilla voi nauttia pasri olutta, mutta itse tapahtumat ovat Uittotuvan puolella. Rauhoitamme tämän puolen, ettei meteli häiritse majoittujia, Sami Salminen kertoo.

Perttu Utriainen vietti leirikeskuksessa koko viime kesän.

Matkailuatolla liikkeellä ollut Perttu Utriainen tuli viime kesänä matkailukeskuskeen Pieksämäeltä asti. Hän vietti kokonaiset kolme kuukautta lomakeskuksessa. Syynä oli vaimo Maarit Utriaisen kesätyö Lintulan luostarin emäntänä. Utriainen on majapaikkaan erittäin tyytyväinen.

– Huippupaikka, saa olla rauhassa, maisema on kaunis ja palvelu on hyvää. Ja koko ajan täällä tehdään jotain, että paikka kehittyy.

eressä on myös kesäteatteri, joka tosin tänä kesänä jäänee hiljaiseksi.

Tekemisen puutteeseen päärakenuksesta saa vuokrattua sup-lautoja, polku- tai soutuveneitä. Kulttuurinnälkää taas helpottaa lomakeskuksen vieressä oleva Karvion teatteri.

Vieressä kulkee Karvionkoski ja Karvion kanava.

Ja mitä ihminen ei keksi, niin luonto hoitaa. Moni veneilijä matkaa kapeaa ja kaunista väylää Kuopiosta Karvion vierasvenelaituriin ja koski houkuttaa kalastajia.

– Aina kun kalastajia on tulossa, niin suositan hankkimaan kalastusluvat etukäteen, Sami Salminen vinkkaa

