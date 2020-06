Maistuisiko Cosmopogostan? Klassikkodrinkit saavat paikallisen vivahteen Ilomantsin Viinitornissa

Vanhassa vesitornissa Ilomantsin keskustan tuntumassa toimi aikoinaan raittiuskahvila. Nyt käyttötarkoitus on hyvinkin toisenlainen. Paikka tunnetaan Viinitornina, ja se on ehdottomasti käymisen arvoinen kohde Ilomantsissa vieraileville.

Tornissa on nimensä mukaisesti tarjolla viereisen Hermannin Viinitilan marjaviinejä. Myös viskin ystävät ja oluen nauttijat on huomioitu.

– Meillä oli pitkään vain oman tilan tuotteita myynnissä, mutta nyt olemme ottaneet tuotteita myös ulkopuolisilta. Esimerkiksi oluet tulivat lopulta valikoimiin, koska niitä oli toivottu. Viihtyy sekä kesävieras että paikallinen isäntä, viinitilan tuotantopäällikkö Asko Ryynänen kertoo.

Tuotantotiloissa tislauuspannut kiiltävät uutuuttaan.

Cocktailit tilan omista tisleistä ovat myös tulleet Viinitornille. Tutut drinkit on paikallistettu nimiä myöten.

– Olemme tuunanneet klassikoita uusiksi omilla tuotteillamme. Talon lonkero on omaan giniin itse tehtyä lonkeroa, Tom Collins on päivitetty Arctic Collinsiksi ja Cosmopolitanista tuli Cosmopogostan. Juomiin on tehty pieniä päivityksiä niin, että ne tunnistaa alkuperäiseksi, mutta mukana on se pieni paikallinen väri, Asko Ryynänen sanoo.

Viinitornilla vierailee noin 300 000 kävijää kesässä. Aiemmin suurin osa kävijöistä oli turisteja, mutta pikkuhiljaa myös paikalliset ovat löytäneet korkeuksiin.

– Aamulla tulevat kahvittelijat, päiväaikaan meillä käy enemmän turisteja ja paikalliset hiipivät paikalle sitten yön pikkutunteina kesävieraidensa kanssa.

Näkymä pogostalle avautuu erinomaisesti

Viinitorni perustettiin vuonna 1994 viinitilan tulonlähteeksi. 1990-luvun alussa viiniä ei saanut myydä tilalta suoraan kuluttajille, joten tarvittiin anniskeluravintola.

Lain mukaan viiniä sai tarjota vieraanvaraisuutena. Niinpä tilan perustajat keksivät kiintoisan konseptin: Tornissa järjestettiin tilaisuuksia, joissa esiteltiin tilan toimintaa ja tarjottiin pikkusuolaista korkeaa maksua vastaan. Samalla sai maistella viiniä. Suosio oli taattu, ja tutustumisryhmiä tuli aina Helsingistä asti. Lopulta lainsäädäntöä muutettiin.

– Perustajat olivat ahkerasti yhteydessä päättäjiin, jotta myyntiin tulisi helpotuksia. Vuonna 1995 Suomi liittyi Euroopan unioniin, ja sen jälkeen voimaan tuli tilaviinilaki, joka salli ulosmyynnin omalta tilalta, Asko Ryynänen kertoo.

Asko Ryynänen tuoksuvassa viskivarastossa.

Tisleiden kehittämiseen on panostettu viime vuosina. Asko Ryynänen sai viinitilan omistajilta vaatimattoman tehtävän luoda maailman parasta giniä. Tehtävä otettiin vakavasti, ja nyt palkintoja juomalle on sadellut kolmelta eri mantereelta.

Viime vuonna markkinoille tuli myös Valamon luostarin kanssa yhteistyössä tehty viski. Tislaamomestari vaikuttaa hyvin tyytyväiseltä häärätessään tuotantotiloissa uusien tislauspannujen keskellä.

Myös viskivarasto on vaikuttava paikka: korkea tila täynnä tynnyreitä ja valmistuvan viskin aromia.

– Suurin osa maailman viskeistä kypsyy ex-bourbon -tynnyreissä, meilläkin kaikki ovat first fill -tynnyreitä eli niissä on kerran kypsynyt amerikkalainen maissiviski, Ryynänen kertoo.

Myös sherry-tynnyrit ovat perinteisesti käyneet viskin valmistukseen. Tosin nykyisin hyödynnetään hyvinkin erilaisia käytettyjä tynnyreitä, esimerkiksi portviinitynnyreitä.

Näkymä terassilta.

