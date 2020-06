Maastopalo suolla syttyi ilmeisesti perjantain salamasta - sammutustyö Kiteen Ruppovaarassa jatkuu yöhön saakka

Kiteen Ruppovaarassa on sammutettu koko lauantai-ilta sitkeää maastopaloa. Palo on rajoittunut pienelle alueelle soiseen maastoon. Sammutustyötä hankaloittaa se, että lähimpään tiehen on matkaa noin 300 metriä. Sammutusvesi saadaan Humalajoesta.

Pelastuslaitos arvioi, että palo on syttynyt perjantaina maahan iskeneestä salamasta.



- Suomaastossa olevan palon sammuttaminen on hidasta työtä, jonka vuoksi näitä pelastuslaitoksen juhannustaikoja tehtäneen Kiteellä pitkälle iltaan ja yöhön, pelastuslaitos kirjoittaa tiedotteessa kello 22.