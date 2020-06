Yhdistyksen hallitus puntaroi teltassa järjestettävän tapahtuman kohtaloa kokouksessaan huhtikuussa.

– Totesimme, että siinä tilanteessa teltan kanssa ei kannata jatkaa, mutta eivät Lieksan hullut ukot siitä lannistuneet. Siinä samoilla lämpimillä päätettiin, että viedään tapahtuma YouTubeen ja striimataan se yleisölle, Lieksan Muusikoiden puheenjohtaja Mikko Tirkkonen kertoo.

– Yleisön kannalta on tietysti ikävää, kun telttaan ei päästy, mutta tilanne on se mikä on, ja näillä mennään.

Kiitos paikallisten sponsoreiden, yhdistyksellä on ollut varaa jopa festivaalin maksulliseen markkinointiin.

– Vaikka korona-aikaan rahat ovat tiukalla, saimme ihan reilusti tukijoita. Ainoa pelko on paha ukkonen, joka vie meiltä sähköt. Muuten odotukset ovat korkealla, Tirkkonen sanoo.

Lauantai-iltana kello 19 alkavassa virtuaalifestivaalissa esiintyvät pitkät perinteet omaava suomirokkia soittava Hyperit, Atso Vänskän ja Matias Kankaan duo, soulin sekaan vintage rockia sekoittava SoulBrothers ja raskaamman suomirockin laarista ammentava Karvas. Jokaiselle on varattu puolisen tuntia soittoaikaa, jonka jälkeen esiintyjiä vielä haastatellaan lähetyksessä.

Tirkkosen mukaan lähetyksen laatu vastaa ammattimaista tv-tuotantoa.

– Meillä on neljä tv-tason kameraa, joista kaksi pääkameraa ja kaksi pienempää. Siihen tulee todennäköisesti lisäksi kaksi tai kolme GoPro:ta, eli kuvaa tulee ainakin kuudesta kamerasta, Tirkkonen kertoo.

– Äänipuoli toimii ihan samalla tavalla kuin missä tahansa telttafestivaalissa, mutta nyt emme tee saliääntä, vaan lavasoundin. Suurin osa bändeistä soittaa korvamonitoreilla, mutta koska kaikki eivät ole siihen tottuneet, niin tehdään myös pieni lavameteli. Ihan senkin takia, että saadaan aitoa keikkafiilistä eikä livesoundi ole striimissä liian kliininen, Tirkkonen jatkaa.

Linkki festivaalin YouTube-sivulle: https://youtu.be/m8dGpVqUVnc