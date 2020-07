Helikopterilennot nopeuttaneet sähkövikojen korjausta - Siitä huolimatta vielä 3 100 PKS:n asiakasta on ilman sähköjä

Sähkövikojen korjaus on nopeutunut tämän päivän aikana asiakashavaintojen ja helikopterilentojen ansiosta, PKS Sähkönsiirto Oy tiedottaa.

Tänään kello 16 sähköttä oli noin 3 100 asiakasta. PKS:ltä ei osata arvioida, milloin yksittäisiin paikkoihin palaavat sähköt.

Viat johtuvat pääsääntöisesti myrskyn sähkölinjoille kaatamista puista. Korjaustyötä hidastaa se, että kohteita on paljon ja ne ovat laajalla alueella.

PKS kertoo pitkien sähkökatkojen hermostuttaneen asiakkaitaan. Sen asiakaspalvelu on ollut pari päivää tukossa yhteydenotoista ja pahimmillaan puhelujonossa on ollut yhtä aikaa 36 henkilöä. Myös sähköpostien käsittely on ruuhkautunut.

- Tällainen suurhäiriötilanne on poikkeuksellinen ja hankala erityisesti asiakkaan kannalta, mutta toivomme tässä ruuhkaisessa tilanteessa asiakkaiden ottavan meihin yhteyttä vain välttämättömissä asioissa, kuten tarkan vikapaikan ilmoittamisessa, palvelupäällikkö Maria Kähkönen kertoo tiedotteessa.

Illalla PKS:n vahvuutena on 90 henkeä ja vikojen korjaus jatkuu läpi yön. Perjantaiaamulla kaksi helikopteria jatkaa vikapaikkojen kartoittamista niillä alueilla, jotka tänään jäivät tarkistamatta.