Paras tulos syntyy aidoista ja rehellisistä materiaaleista

Tulliportinkadulla vallitsee rauha ja hiljaisuus. Muotoilija Katriina Nuutinen tarjoilee valmistamaansa raparperimehua.

– Toivottavasti se ei ole liian makeaa, Nuutinen sanoo.

Valo tulvii sisään vanhan kyläkaupan isoista näyteikkunoista. Olemme Woutilassa, joensuulaisen luovan yhteisön perustamassa työtilassa ja taidegalleriassa. Nuutisen lisäksi täällä työskentelee viisi muuta yrittäjää.

– Tämä on kiva katutason paikka. Ei tarvitse olla piilossa kotitoimistossa.

Taiteilijoilta ja luovilta ihmisiltä on tapana kysyä, mikä heitä inspiroi. Nuutinen naurahtaa ja toteaa, että kaikki kysyvät aina samaa.

– Minua inspiroi kaikki mitä näen, koen ja kuulen ympärilläni. Koko tämä palapeli.

Aarni-sarjassa on repun lisäksi laukkuja.

Materiaalit ovat muotoilijalle tärkeitä. Katriina Nuutinen suosii tuotteissaan lasia, puuta, metallia ja korkkipuuta. Hänen mielestään lopullisen tuotteen tulee olla laadukas ja kestävä. Esineellä pitää olla arvoa jo ostettaessa.

– Vaalin puhtautta ja kauneutta. Materiaalin täytyy olla aitoa ja sillä on oltava rehelliset taustat, kertoo Nuutinen.

Nuutisen tuotteet eivät ole liukuhihnatavaraa, sillä esimerkiksi lasisen Vieno-vaasin valmistusprosessisiin tarvitaan viisi ihmistä. Kaksi lasia puhaltamaan, yksi hiomaan. Neljäs työstää puun ja viides suorittaa kokoonpanon. Viides on tietenkin muotoilija Nuutinen itse.

– Yhteistyökumppanit jakavat saman ideologian: tehdään tuote niin hyvin kun pystytään.

Puu tulee Pohjois-Karjalan maakunnasta, ja se sorvataan Hammaslahdessa. Lasi puhalletaan ja hiotaan Riihimäellä tai Nuutajärvellä. Metalliosat taas tulevat Kuortista tai Joensuusta. Korkki tulee Portugalista ja korkkikankaaksi se muuttuu Saksassa.

– Tuotantoketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki, Nuutinen korostaa.

Tuore Vieno-sarja on suunniteltu niin, että mitään ei mene hukkaan. Yhdestä pullon lasiaihiosta saadaan leikattua sarjan kaikki neljä tuotetta: pullo, lamppu, vaasi ja seinäkello.

– Vaikka lasi on kallista työstää, haluan pitää tätä käsityön muotoa yllä.

Lasi on kallista työstää, mutta lopputulos palkitsee.

Tuotteet syntyvät arjen oikeista tilanteista ja tarpeista, usein ystävien ehdottamista ideoista. Muutoksia ja parannuksia tehdään koekäyttäjiltä saadun palautteen pohjalta.

– Tuote kehittyy koko ajan, ei se ole koskaan kokonaan valmis, Katriina Nuutinen kertoo.

Aarni-sarja sai alkunsa, kun Nuutisen tuttu ehdotti ideaa kestävästä repusta. Woutilan avajaisissa käynyt verhoilija Marko Savolainen tutustutti Nuutisen korkkimateriaaliin. Näin syntyi kestävä korkkikankaasta valmistettu reppu. Samasta materiaalista voidaan valmistaa vaikkapa hattuja, kenkiä ja vöitä. Materiaalina korkkikangas on hieman nahan tapaista ja liikkuu samoissa hinnoissa.

– Korkkikangasta kutsutaan usein vegaaniseksi nahaksi, Nuutinen kertoo.

Ennen korkkia käytettiin laajemminkin, mutta nykyään se mielletään uuden ajan luksukseksi. Korkkipuu itsessään on hyvä hiilinielu, sillä puita ei tarvitse kaataa, vain kuori otetaan talteen.

– Aarni-korkkireppu on vähän kuin vanhanajan tuohikontti. Materiaali hylkii luontaisesti vettä, joten ei haittaa vaikka vähän sataisikin.

Karjalaisuus näkyy Nuutisen muotoilussa monella tavalla.

– On totuttu tekemään kaikki itse niistä materiaaleista ja mahdollisuuksista, joita on ollut ulottuvilla. Luovuus kasvaa köyhyydestä, kun on pakko soveltaa.

Kansainvälisesti huomiota herättäneen Katriina Nuutisen tuotteita myydään paljon myös ulkomaille. Etenkin Aasiaan, Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Toisaalta kotimaan markkinat ovat kasvaneet tasaisesti. Veri vetää kotiseudulle Pohjois-Karjalaan.

– Pitäisi hahmottaa kuinka hienossa paikassa me asumme. Kerran Joensuussa vieraillut saksalainen kuvausryhmä oli aivan ihmeissään näistä maisemista, joita me pidämme itsestään selvinä. Ikänsä kerrostalojen seassa elänyt berliiniläinen nainen ihmetteli Pyhäselän rannalla, ettei muista koska viimeksi olisi nähnyt niin kaus, Nuutinen pohtii.

Lyyli-sarjan rasia hivelee silmäää.

Katariina Nuutinen

Muotoilija ja lasitaiteilija

Syntynyt vuonna 1983.

Alun perin kotoisin Lehmosta.

Perusti oman yrityksensä Muotoilutoimisto Katriina Nuutisen maisteriopintojen aikana vuonna 2010.

Valmistui Aalto yliopiston taideteollisesta korkeakoulusta Helsingistä vuonna 2011.

Toimii opettajana Helsinki Design Schoolissa.

Tehnyt yhteistyötä muun muassa ranskalaisen Ligne Roset’n, ruotsalaisen Klongin ja suomalaisen Innoluxin kanssa.

Tunnetuimpia tuotteita ovat Fennia Prize -kunniamaininnan saanut Candeo-kirkasvalo sekä vuonna 2009 Tukholman huonekalumessujen kauneimmaksi esineeksi valittu Hely-koruvalaisin.

Voitti Maison&Objetin Talents à la Carte -palkinnon vuonna 2016.

