Oikaisu: Tankojuopumusta ei voi suoraan rinnastaa rattijuopumukseen

Oikaisu: Karjalaisen pääkirjoituksessa (6.7.2020) väitettiin, että tankojuopumus on rikos siinä missä rattijuoppouskin. Kuitenkin rikoslain mukaan se on rikos vasta, kun pyöräilijä aiheuttaa konkreettista vaaraa toisen turvallisuudelle. Rattijuopumus on aina rikos, vaikka vaaraa ei ole aiheutettu.