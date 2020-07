Oikeustieteellisen alan valintakokeissa on tapahtunut pisteytysvirhe - Virhe koskettaa myös niitä hakijoita, jotka on jo valittu opiskelijoiksi

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeen pisteytyksessä on huomattu virhe, Itä-Suomen yliopisto tiedottaa.

Pisteet on laskettu väärin valintakokeen toisen vaiheen kohdalla. Hakijoille on kirjautunut miinuspisteitä tehtävistä, joihin he ovat valinneet ei vastausta -kohdan.

Virhe koskettaa suurta osaa kokeen toiseen vaiheeseen osallistuneista, joita oli kaikkiaan 620. Kaikki osallistuneet ovat saaneet asiasta ilmoituksen sähköpostitse.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Virhe korjataan oikaisemalla opiskelijavalintapäätöstä. Korjaaminen vaikuttaa kaikkiin hakijoihin, myös heihin, jotka ovat jo tulleet hyväksytyiksi.

Oikeustieteellisen alan yhteisvalintakokeissa ovat mukana Itä-Suomen yliopiston lisäksi myös Helsingin, Lapin ja Turun yliopistot. Yliopistot pahoittelevat tapahtunutta.

Asiasta tiedotetaan lisää maanantaina 13. heinäkuuta.