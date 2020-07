Potkut KPV:stä jo sulateltu – Jarmo Korhonen: "Liiga polttelee toki edelleen"

– Pieni breikki on ollut ja happea on otettu. Samalla on mietitty mitä on tullut tehtyä ja mitä tehdään jatkossa.

– Korona aikaan ei puhelin pirissyt, mutta viime syksynä kyllä. Ei ollut vaan sellaisia juttuja, johon olisin ollut valmis lähtemään. Toisaalta halusin ottaa vähän etäisyyttä, kun tuli kolmisenkymmentä vuotta hommaa yhteen putkeen tehtyä, Korhonen kertoo nykytilanteesta.

Vaikka Korhonen oli tiedostanut, että joskushan se ensimmäinen kengän kuva takapuoleen tulee, niin kyllä se kirpaisi.

– Näin jälkikäteen on sanottava, että kovillehan se otti. Aikansa otti päästä yli. Aika yksin sitä jää. Raadollistahan se on, kun työt menee alta.

– Reissusta jäi kuitenkin hienot muistot. Noustiin liigaan ja oltiin viiden minuutin päässä keväällä 2019 Suomen cupin finaalista. Tulos tai ulos niin se menee.

– Itse olin varma, että oltaisiin säilytty. Kuusi vuotta kahdessa jaksossa täyteen KPV:ssä. Hyvä oppikoulu, Korhonen analysoi.

Kokkolassa Korhonen sai värisuorankin täyteen. Hän on ollut nostamassa nelosen ja liigan välillä kaikilla tasoilla joukkueen pykälää ylemmäs.

– Kokkolassa oli sopiva mahdollisuus soveltaa omia valmennustaitoja ja kehittyä. Hyvä oppikoulu. Lähellä liigaa oltiin siellä jo ensimmäisellä reissullani vuosina 2008 - 2010.

– Itselleni olen potkut analysoinut ja se on mielestäni vahvistanut vain omaa tapaani valmentaa, jotta tulosta tulisi.

– Toki liiga polttelee edelleen, mutta katsotaan tässä koronan hellittäessä, mikä on markkinoilla tilanne.

Nilsiästä kotoisin oleva Korhosen sydän sykkii edelleen myös voimakkaasti Jipolle, jonka parissa tuli vietettyä vuodet 2004–2007 ja 2011–2013.

– Hienoja kokemuksia. Edelleen hymyilyttää se, miten meitä aina aliarvioitiin. Selvittiin monesta ”kuolemanpelistä” ja säilyttiin ennakoinneista huolimatta.

– Se sai ihan nauramaan, kun vähän aikaa sitten vanhoja koosteitakin peleistä katselin. Ei annettu monesti meille edes toivoa.

– Ensimmäisenä ykkösen kaudella olimme pitkään keulan mukana. Ei ollut kaukana, että olisi aidosti kamppailtu liiganoususta.

– Monta Jippo-soturia oli taistelemassa. Jos allstars oman aikani pelaajista olisi laitettu pystyyn, niin liigatasoa olisi oltu. Korhonen vahvistaa.

Edustusjoukkueenkin osalta välillä näytti Korhosen mukaan synkältä.

– Mutta seikkailut on nyt ohi ja näyttää tosi hyvältä. Ykköseen mennään heittämällä, Korhonen ennustaa.

Iloinen Korhonen on myös Jipon junioritoiminnan noususta.

– Tosi loistava juttu on, että B-juniorit saivat paikan SM-sarjassa. Hyvä mieli on tullut heidän pelejä seuratessa.

– Siinä on nähtävissä sitä aitoa Jippo-mentaliteettia, mistä seura Suomessa yleensäkin tunnetaan. Pojat osaa pelata ja uskaltaa pelata.

– Jopa meinasi tulla tippa linssiin, kun on seurannut joukkueen kypsyyttä. Vaikka ollaan altavastaajia, periksi ei varmasti anneta.

Hyökkääjä Miro Turusessa pitkän linjan ammattilainen näkee perinteisen Jippo-hyökkääjän ilmentymän.

– Ei pelätä eikä väistellä mitään eikä ketään. Pallo pannaan reppuun, kun paikka tulee. Valmis pelaamaan joukkueelle.

– Jipossa on ollut hyökkääjät aina myös puolustuksen apuna eikä levitelleet vain käsiä.

– Jipon elinehtohan on jatkossakin se, että junioripuoli on kunnossa. Mikko Määttäsen ja Tero Tahvanaisen johdolla ollaan päästy hienoon tilanteeseen.

Jipossa ei ikinä ole ratkaisut raha vaan ennemminkin arvot.

– Näin ulkopuoleltakin on helppo joukkueeseen tulla. Joensuussa kilpaillaan arvoilla ei rahalla. Tunne täydentää paketin, Korhonen summaa jippolaisuutta.

Suomen maajoukkueen edesottamuksia Korhonen on viime aikoina tiiviisti seurannut.

– Välillä siihen meni usko. Markku Kanerva sai sen taas jaloilleen. Ei edes viitsinyt katsoa oikein edes pelejä.

– Nyt ulospäin jo näkyy, että joukkue haluaa oikeasti voittaa pelejä. Sen aistii, kun joukkueessa on henki, että tehdään kaikki, jotta voitetaan.

Korhosen mukaan tällaista on mukava katsella.

– Uskotaan että voidaan pärjätä. Jotain samaa siinä on kuin Jippo-hengessä.

– Kuntoillaan tämä kesä ja ollaan valmiina, kun käsky taas käy, Korhonen päättää kesäisen haastatteluhetken.

Koivuranta: ”Ihmisläheinen valmentaja”

Jarmo ”Jamo” Korhonen on luonut mainetta nimenomaan ihmisläheisenä valmennuspersoonana, joka ei itse ole osaamisestaan hirveästi huudellut.

Ei hän ylpeäkään ole, vaikka jossain vuosien takaisessa haastattelussa, onkin sanonut. ”Jos joku minua ja osaamistani tarvitsee, kyllä ne soittavat”.

Yksi valmennettava, joka Korhosen hyvin tuntee, on nykyään Joensuun urheiluakatemian toiminnan kehittäjänä toimiva Tarmo Koivuranta, 40.

– Yhteistä taivalta on meillä Jamon kanssa kaikkiaan kuusi vuotta. Kolme Jipossa (2011 – 2013) ja saman verran KPV:ssä. Viimeisellä yhteisellä kaudella syksyllä 2010 Kokkolassa jäimme voiton päähän noususta, joka sitten joukkueelle suotiin kahdeksaan vuotta myöhemmin, Koivuranta kertaa.

– Viimeisen päälle ammattimies, joka välitti aidosti pelaajistaan.

– Sosiaaliset taidot erinomaiset, jota varmaan siivitti osaltaan tausta työuran alkuvuosilta.

Koivurannan mielestä Korhosen osaamista ei Suomen jalkapallo saisi hukata.

– Monta valmentajaa olen vuosien varrella kokenut. Jamo kulkee kyllä niiden joukossa kärkipäässä, Koivuranta antaa arvostusta.

– Sorvin ääreen vaan uudestaan kiinni, Koivuranta kannustaa lähes kymmenen eri seuran pelaajakokemuksellaan.

Veikkausliigassa Koivuranta edusti FC Hakaa 2001–2003, jossa saavutti hopeaa ja pronssia sekä Suomen cupin voiton.