24 000 autoilijaa saa seitsemän kuukauden jatkon ajokorttiinsa – "Koronaviruksen takia terveydenhuolto on kuormittuneempi"

– Koronaviruksen takia terveydenhuolto on kuormittuneempi, ja kiireettömiä lääkäriaikoja on peruttu tai siirretty myöhäisempään ajankohtaan. Ajokortin uusijoiden arjen helpottamiseksi ajokortin uudistamiseen liittyy helpotuksia, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Ajokortit ja tutkinnot -osaston tiiminvetäjä Henriikka Ala-Nissilä kertoo.

– Ajokortin uudistajia on monen ikäisiä ja helpotukset koskevat näitä kaikkia uudistajia, joiden ajokortti päättyy edellä mainitulla aikavälillä. Voimassaolon lisäaika ei näy Liikenneasioiden rekisterissä eikä asiakkaille lähetetä uutta ajokorttia. Liikenteenvalvonta osaa tien päällä tulkita tilanteen ajokortista, Ala-Nissilä jatkaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Alkukesän tilanteen mukaan helpotukset koskivat noin 24 000 asiakasta.

– Tässä luvussa ovat mukana myös ne asiakkaat, jotka eivät normaalitilanteessakaan tarvitse ajokortin uudistamiseen lääkärinlausuntoa. Osa asiakkaista on jo uudistanut ajokorttinsa, joten luku pienenee sitä mukaan kun asiakkaat uudistavat ajokorttejaan. Lisäajalla on ensisijaisesti pyritty helpottamaan niitä asiakkaita, joilla on vaikeuksia saada aika ajoterveystarkastukseen ajallaan, Ala-Nissilä laskee.

Kaikkia asiakkaita, joiden ajokortin voimassaolo päättyy 1.2-31.8.2020 välisenä aikana, on ohjeistettu kirjeellä.

Mikään ei estä uusimasta ajokorttia normaaliin tapaan.

– Jos ajokortin uudistamiseen ei normaalitilanteessakaan tarvita lääkärinlausuntoa tai asiakas saa lääkäriajan ajoterveystarkastukseen normaalisti, kannattaa ajokortin uudistaminen hoitaa normaaliaikataulun mukaisesti, jotta välttyy loppukesän ruuhkilta niin terveydenhuollossa kuin Traficomin palvelutuottajalla Ajovarmassakin, Henriikka Ala-Nissilä neuvoo.

Ajokortti on joka tapauksessa päivitettävä, jos rattiin aikoo tarttua.

– Joka tapauksessa ajokortti pitää uudistaa viimeistään seitsemän kuukauden lisäajan kuluessa, mikäli ajamista haluaa jatkaa lisäajan jälkeen. Kun ajokortti uudistetaan lisäajan aikana, pitää hakemus aina jättää Traficomin palveluntuottajan Ajovarman lupapalvelupisteelle, Ala-Nissilä huomauttaa.