Mielipidekirjoitus: Valtimolla epäillään PKO:n tasapuolisuutta - "Näyttää unohtaneen osuustoiminnalliset periaatteet"

ABC-Valtimo eli kahvila Sumppi on ollut hyvin tärkeä Ylä-Karjalan alueelle, erityisesti valtimolaisille. Sumppi on ollut koronatilanteen vuoksi suljettuna keväästä lähtien. Nyttemmin monia yleisiä paikkoja on jo avattu, myös ABC-liikenneasemia esimerkiksi Juuassa ja Nurmeksessa, mutta Sumppi on edelleen suljettu.