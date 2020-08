Koitereella Ilomantsissa on tehty vahinkoa ammattikalastuksessa käytettäviin kuharysiin Kesäkuun loppupuolelta alkaen, tiedottaa Itä-Suomen poliisi.

Poliisi kertoo, että ammattikalastajan tekemien havaintojen mukaan rysien paikkaa on saatettu vaihtaa, ne ovat nostettaessa olleet sotkuisia ja niissä on havaittu olleen isojakin reikiä. Rysien rikkomisen lisäksi niistä on anastettu kalat.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , vihjepuhelimeen numeroon 0295415232 tai poliisin päivystysnumeroon arkipäivisin 0295415320.

