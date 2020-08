Poliisi Kanervalan törkeästä pahoinpitelystä: Uhri valikoitui täysin sattumanvaraisesti, epäilty ei ole vielä poliisin tiedossa

Rikosylikomisario Kimmo Wetterstrand kertoi tiistaina lisätietoja Joensuussa Kanervalassa lauantaina tapahtuneesta pahoinpitelystä.

Poliisi sai tiedon kevyen liikenteen väylällä tapahtuneesta pahoinpitelystä kello 18.25, tiedotteessa kerrataan.

– Nainen ulkoilutti koiraansa Kuopiontien ja Vanamokadun välissä kulkevalla kevyen liikenteen väylällä. Vastaan kävellyt nuori mies hyökkäsi naisen kimppuun ja kohdisti häneen rajua väkivaltaa.

– Mies poistui tapahtumapaikalta metsän kautta mahdollisesti Kuopiontien tai Kajaanintien suuntaan. Tekoa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä.

Wetterstrandin mukaan epäilty on normaalivartaloinen ja noin 20–30-vuotias. Miehellä oli musta lippalakki ja tumma huppari.

– Esitutkinnassa on selvinnyt, että rikoksesta epäilty käytti pahoinpitelyssä lyömäasetta, mahdollisesti jonkinlaista putken pätkää.

Pahoinpidelty nainen ja rikoksesta epäilty eivät kommunikoineet millään tavalla ennen pahoinpitelyä.

– Esitutkinnan perusteella näyttää siltä, että tekijä valikoi uhrinsa täysin sattumanvaraisesti. Näin ollen ei voida sulkea pois, etteikö vastaava teko voisi tapahtua uudestaan samalla alueella. Tämän vuoksi poliisi kehottaa Kanervalan alueella ulkoilevia ihmisiä valppauteen, Kimmo Wetterstrand korostaa.

Rikoksesta epäilty ei ole poliisin tiedossa.

– Emme ole saaneet yhtään silminnäkijähavaintoa itse rikoksesta, mutta olemme saaneet jonkin verran vihjeitä epämääräisestä toiminnasta Kanervalan ulkoilualueella viimeisten viikkojen aikana.

– Usean vihjeen mukaan alueella on nähty mies, joka sopii pahoinpitelijän tuntomerkkeihin. Hän on ollut hakkaamassa puiden runkoja mahdollisesti putken pätkällä. Lisäksi olemme saaneet havaintoja siitä, että Kanervalan ulkoilualueella puihin on kaiverrettu erilaisia merkkejä ja symboleja, Wetterstrand toteaa.

Poliisi pyytää havaintoja tekijästä, hänen liikkeistään ja itse tapahtumasta.

– Lisäksi toivomme havaintoja myös tekoa edeltäviltä viikoilta epäilyttävästä toiminnasta Kanervalan ulkoilualueelta. Esimerkkinä tällaisesta toiminnasta on juuri puiden hakkaaminen tai muu epämääräinen käytös. Pyydämme myös tietoa siitä, jos puiden kaivertamisen takana on jokin selitys. Näin emme käytä aikaamme sen asian tutkimiseen turhaan, Kimmo Wetterstrand kertoo.

Lisäksi poliisi pyytää edelleen tietoja mahdollisista Kanervalan alueella sijaitsevista asukkaiden valvontakameroista, jos asukkaat eivät ole olleet aiemmin poliisiin yhteydessä.

Kaikki havainnot ja tiedot voi ilmoittaa joko sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , rikostutkijalle numeroon 029 545 6318 tai virka-aikana poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 455.