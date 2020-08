Kanervalassa tuntemattoman koiranulkoiluttajan rajusti pahoinpidellyt mies on edelleen kateissa - katso epäillyn tuntomerkit

Aiemmin aiheesta: Poliisi julkaisi lisää tietoja Kanervalan epäillystä pahoinpitelijästä, uhri oli tuntematon koiranulkoiluttaja - katso kaikki tuntomerkit

Nainen oli ulkoiluttamassa koiraansa Kuopiontien ja Vanamokadun välisellä kävely- ja pyörätiellä, kun vastaan kävellyt nuori mies hyökkäsi naisen kimppuun.

Poliisin esitutkinnassa on selvinnyt, että rikoksesta epäilty käytti teossa lyömäasetta, mahdollisesti jonkinlaista putken pätkää. Tekoa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä.

Rikosylikomisario Kimmo Wetterstrand kertoo, että poliisi on saanut keskiviikkona paljon tapaukseen liittyviä vihjeitä. Kaikki vihjeet ovat edelleen tervetulleita.

- Varsinaista tekoa kukaan ei ole nähnyt, hän toteaa.

Poliisi pyytää havaintoja mahdollisesta tekijästä, hänen liikkeistään sekä itse tapauksesta. Lisäksi poliisia kiinnostavat alueen asukkaiden mahdolliset valvontakameranauhat.

Epäillyn tuntomerkit:

- suomalaisen oloinen nuori, noin 20-30-vuotias

- noin 170-180 cm pitkä

- normaali ruumiinrakenne

Yllään hänellä oli:

- tumma collegemainen pusakka tai huppari

- tumma lippalakki

Poliisin esitutkinnan perusteella vaikuttaa siltä, että tekijä valikoi uhrinsa täysin sattumanvaraisesti.

Poliisi sai tiedon tapahtuneesta lauantaina kello 18.25. Tekijä poistui tapahtumapaikalta metsän kautta mahdollisesti Kuopiontien tai Kajaanintien suuntaan.

Wetterstrandin mukaan on mahdollista, että tekijä liikkuu Kanervalan alueella edelleen.

- En voi sitä poiskaan sulkea. Valppaana kannattaa olla, Wetterstrand ohjeistaa ulkoilijoita.

Poliisi on saanut väkivallanteon jälkeen vihjeitä epämääräisestä toiminnasta Kanervalan ulkoilualueella viimeisten viikkojen aikana.

Usean vihjeen mukaan alueella on nähty mies, joka sopii pahoinpitelijän tuntomerkkeihin. Hän on ollut hakkaamassa puiden runkoja mahdollisesti putken pätkällä. Lisäksi poliisi on saanut havaintoja siitä, että Kanervalan ulkoilualueella puihin on kaiverrettu erilaisia merkkejä ja symboleja.

Poliisi pyytää kaikkia havaintoja tuntomerkkeihin sopivasta tekijästä sekä epämääräisestä toiminnasta Kanervalan alueella sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse rikostutkijalle numeroon 029 545 6318 tai virka-aikana poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 455.