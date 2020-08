Melkein puolet sekoitti sienivisassa keltahaperon kangashaperoon - mutta tiedätkö, mikä on sienivisan toinen arvoitus?

Kaikkiaan vastauksia sienivisan ensimmäiselle kierrokselle tuli vajaat kolmesataa. Ylivoimaisesti yleisin väärä vastaus oli kangashapero, johon harhautui yli sata vastaajaa. Myös koivu-, sinappi- ja munahaperoa veikattiin useammassa vastauksessa.

Sienivisan ensimmäisen kierroksen viikkopalkinnon eli sienioppaan voitti Raili Kesti Kiteeltä. Tuotepalkinnot voittivat Ritva Tuononen Joensuusta ja Leena Itkonen Liperistä.

Keltahapero on yksi maamme parhaimpia ruokasieniä alkukesästä lähtien. Keltahapero kasvaa yleisenä koko maassa koivuvaltaisissa sekametsissä, puistoissa ja Lapin tunturikoivikoissa koivujen seuralaislajina.

– Keltahaperokausi on menossa jo ohi, mutta Joensuussa Linnunlahden uimarannan edustan koivikossa kasvoi tämän viikon tiistaina iso kymmenien itiöemien muodostama ryhmä keltahaperoita, kertoo sienitohtori Kauko Salo.

Keltahapero on melko kookas sienilaji, sillä lakin halkaisija voi olla viisitoista senttimetriä, mutta useimmin viisi–kymmenen senttimetriä. Nuoren itiöemän lakin väri on kirkkaan keltainen. Väri haalistuu itiöemän vanhetessa, ja siksi sen löytäminen rehevistä ja heinittyneistä koivumetsistä voi olla vaikeaa.

Haperoissa ei ole myrkyllisiä lajeja, mutta suvussa on muutama kirpeän makuinen laji, ja muun muassa polttiaishapero ei sovellu ruokasieneksi polttavan makunsa takia. Siksi haperoita kannattaa maistaa, kunhan ensin tuntee sienilajin haperoksi. Miedot haperolajit paistetaan paistinpannulla.

– Olen viime vuosien aikana syönyt viidentoista eri haperolajin itiöemiä. Omassa liemessään miedolla lämmöllä paistettuna maukkaimpia ovat olleet paltero-, kangassilli- ja keltahapero, Salo sanoo.

Keltahapero on kauppasienilaji, sen maku on raakana pähkinäinen ja haju on tyypillinen haperon haju eli heikko. Mietojen haperolajien tapaan keltahaperon itiöemät ovat usein toukkaisia.

Maassamme kasvaa kaksi väriltään keltahaperoa muistuttavaa lajia. Munahaperon lakin pintakelmu on nimensä mukaisesti kananmunan keltuaisen värinen. Sinappihapero on toinen kellertävälakkinen syötävä haperolaji.

Vastanneiden kesken arvotaan joka viikko sieniopas ja Karjalaisen tuotepalkinto. Eniten oikein vastanneiden kesken arvotaan kilpailun päätteeksi kattava sienikirja.

Vastata voi osoitteessa karjalainen.fi/sienivisa tai lähettämällä postikortin osoitteeseen Sienivisa, Karjalainen PL 99, 80141 Joensuu. Vastauksen mukaan on liitettävä nimi, osoite ja puhelinnumero.

Korttien on oltava perillä viimeistään keskiviikkona 26. elokuuta, ja samana päivänä kello 12 päättyy myös internetvastausten jättöaika.