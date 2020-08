Yle: Koronavirustartunnan saanut henkilö liikkui viime lauantaina Kolin huipulla ja maisemaravintolassa

Lisää aiheesta: Koronatestauksen pitäisi nopeutua aivan näinä päivinä Pohjois-Karjalassa – testejä otetaan vuorokaudessa jopa 650

Ylen mukaan seurue liikkui lauantaina Kolin huipulla ja siellä sijaitsevassa ravintolassa. Seurue ei yöpynyt Kolilla vaan jatkoi sieltä matkaansa muualle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartassa tartunta tilastoitui Pohjois-Savoon. Ylelle vahvistettujen tietojen mukaan tapaus on kirjattu Kaaville.

– Olemme tavoittaneet luultavasti kaikki Kolillla altistuneet, joita on ollut muutamia. He ovat saaneet toimintaohjeet, kertoo infektioylilääkäri Jennifer Sieberns Siun sotesta Ylelle.

Siebernsin mukaan Pohjois-Karjalassa on tällä hetkellä karanteenissa noin kymmenen henkilöä koronan vuoksi.

Pohjois-Karjalassa on tehty koronavirusepidemian aikana kaikkiaan jo yli 12 000 testiä. Tällä viikolla niitä on tehty jopa yli 650 vuorokaudessa, kun vielä viime viikolla määrä oli noin 400 päivittäin.

Tartuntoja on todettu Siun soten alueella kesä–elokuun aikana kuusi. Näistä neljä on ollut paikallisilla henkilöillä ja kaksi maakunnan alueella vierailleilla. Viimeisin tartunta on todettu ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä 8. elokuuta.

Ulkopaikkakuntalaisten varmistetut koronatartunnat eivät näy Pohjois-Karjalan koronatartuntatilastoissa, sillä THL:n kartalle ne tilastoituvat henkilön kotikunnan mukaan.

