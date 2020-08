Poliisi Joensuun ampumavälikohtauksesta: Kiinteistössä on moottoripyöräkerhon tila, neljä henkilöä on pidätettynä

Poliisi sai lauantaina kello 22.45 hätäkeskuksen kautta ilmoituksen, jonka mukaan Parrutiellä sijaitsevasta kiinteistöstä on kuulunut useita laukauksia. Paikalta poistui kaksi autoa laukausten jälkeen.

– Myöhemmin yön aikana ilmeni, että Pohjois-Karjalan keskussairaassa oli yksi henkilö hoidettavana ampumavamman vuoksi.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että ampumavälikohtaus tapahtui osoitteessa Parrutie 14 sijaitsevassa kiinteistössä, Hämäläinen kertoo.

– Poliisin tietojen mukaan kyseisessä kiinteistössä on The Chosen Ones -moottoripyöräkerhon kerhotila. Tutkinnassa on varmistunut, että paikalla ammuttiin useita laukauksia.

Ampumahaavan vuoksi sairaalahoitoon hakeutuneella miehellä on poliisin tiedon mukaan yhteyksiä rikollisjärjestöksi luokiteltuun moottoripyöräkerhoon, Hämäläinen jatkaa.

Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä.

Poliisi otti sunnuntaina kiinni yhdeksän henkilöä. Heistä neljä on edelleen pidätettynä.

Poliisi pyytää kaikkia tapaukseen liittyviä havaintoja tapahtumapaikan lähistöltä Itä-Suomen poliisilaitoksen päivystysnumeroon 0295 415 455 tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Poliisi kertoo tiedottavansa tapauksesta lisää viimeistään keskiviikkona iltapäivällä.