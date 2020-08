– Silloin tuntee itsekin olevansa osa luontoa, Kokkonen sanoo.

Tämän jutun voit myös kuunnella:

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Metsähallituksen suojelubiologina työskentelevän Kokkosen toistaiseksi ikimuistoisin luontokokemus syntyi viime kesänä. Ilomantsilaisen suon ennallistamissuunnitelmaa laatiessaan hän huomasi sivusilmällä, että ojan pohjalla liikkuu joku. Ojasta pilkisti kaksi pyöreää korvaa, ja Kokkonen tajusi eläimen olevan karhu.

– Se vain käveli ojaa pitkin minua kohti. Seurasin sitä, ja kun karhu oli parin-kolmenkymmenen metrin päässä, sanoin ääneen, että ”hei, vaihdapas suuntaa”.

– Karhu nousi kahdelle jalalle, haisteli puoli sekuntia ja lähti sitten juoksemaan pois aivan hirveää vauhtia, Kokkonen muistelee kokemaansa.

Luonnossa liikkuminen oli Kokkoselle luontaista arkea jo lapsena. Sittemmin myös kaikki aikuisiän harrastukset ovat liittyneet jollain tavalla luontoon. Marjastuksen ja sienestyksen lisäksi Kokkonen lähtee tänä syksynä ensimmäistä kertaa metsästämään.

– Hankin viime vuonna metsästyskortin ja olen nyt ensimmäistä syksyä aseen kanssa metsällä mieheni mukana. Se tuntuu innostavalta, koska koiran kanssa tulee liikuttua muutenkin luonnossa, Kokkonen kertoo.

– Välillä teen ihan tavallisia retkiä luontoon, lähden jonnekin merkityille poluille tai pitkoksille. Harrastan myös melontaa ja talvella hiihdän.

Luontoharrastus on paitsi elämysten hankkimista, myös sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä. Kokkonen retkeilee luonnossa yhdessä ystävänsä Tiina Ikosen, 24, kanssa.

– Luonto on ympäristönä rauhoittava. Minä tykkään liikkua eteenkin suolla, ja se on minulle tärkeä paikka. Käyn Reposuolla melkein joka viikko, Ikonen kertoo.

– Elämässä luonnolla on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta merkittävä rooli. Työpäivän jälkeen luonnossa saa stressitason alas, ja parhaimmillaan syksyllä myös kantarellikastikkeen ainekset kasaan.

Elämässä luonnolla on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta merkittävä rooli.

Tiina Ikonen

Luontokohteena itäisin Pohjois-Karjala on Kokkosen mielestä monipuolinen paikka.

– Näkisin, että täällä on mahdollisuuksia monesta eri lähtökohdasta tuleville ihmisille. On opastettuja retkikohteita, joissa on valmiita retkeilyrakenteita, on metsästysmaita ja paljon mahdollisuuksia kalastamiseen, marjastamiseen ja sienestykseen, Kokkonen sanoo.

– Voi nähdä oikeasti erämaista luontoa, vanhaa metsää tai ojittamatonta suota. Täällä voi mielestäni kokea paremmin kuin Etelä-Suomessa, mitä luonto on ilman nykyihmisen voimakasta vaikutusta.

Toisaalta ihmisen vaikutus näkyy vahvasti myös Lieksan saloilla. On makuasia, voiko seutua pitää erämaisena vai ei.

– On totta, ettei täällä ole valtavia erämaita, joissa ei kulkisi teitä, ja valtaosa pinta-alasta on metsätalouskäytössä. Mielestäni metsätalouskin kuuluu suomalaiseen luontoon. Meidän kulttuuriin kuuluu, että luontoa hyödynnetään. On sitten eri asia, onko hyödyntäminen kestävää, mutta ainakin minä saan erämaakokemuksia Lieksassa.

Kokkosen mielestä Lieksan kaupunki hoitaa luontoimagoaan suhteellisen hyvin muttei kovin kunnianhimoisesti. Luonnonsuojelun ja ilmastotavoitteiden osalta ote voisi olla terävämpi.

– Käytännössä se voisi olla esimerkiksi tehokkaampaa vieraslajien torjuntaa, uusiutuvien energianlähteiden käyttöön kannustamista tai vaikkapa viestintää ja esimerkkejä metsien käytöstä luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö huomioiden.

– Lieksassa on menty ehkä luontomatkailu edellä, mutta onko täällä nähty, ettei luontomatkailu ole sama asia kuin luonnonsuojelu. Haluaisin, että täällä halutaan olla luontokaupunki myös suojelun kautta, ei pelkästään matkailun. Nämä saattavat olla toisensa kanssa joissain kohdin jopa ristiriidassa, Kokkonen pohtii.

Metsiä hän soisi tarkasteltavan taloudellisen arvon lisäksi myös niiden virkistyskäytön kannalta. Lieksassa kaupunki laittoi lähimetsää matalaksi keskustan kupeessa Surpeenvaaran ja Kotolan alueella. Kokkosen mielestä kaupungin harkintakyky petti tässä kohden.

– Se jotenkin pani kyllä harmittamaan. Ei nyt oikeasti pitäisi tuohon tienvarteen lähivirkistysmetsään tehdä avohakkuuta.

Lieksalainen Risto Kiiskinen kaipaa maaseudulle lisää vanhaa perinnemaisemaa

Mitä maisemanhoitoon tulee, lampaan turpa on lieksalaisen Risto Kiiskisen mielestä ylivoimaisesti paras työkalu kyseiseen asiaan. Maisemanhoitotyökaluna kotieläimet ovat silti käyneet yhä harvinaisemmaksi, vaikka esimerkiksi kansallispuistoissa lammaspaimenviikot ovat olleet hyvinkin haluttu tapa viettää lomaa.

– Siitä parista miljoonasta hehtaarista, jonka ennen voidaan sanoa olleen perinnemaisemaa, ei varmaan ole jäljellä kuin muutama prosentti, Lieksan Viensuulla asuva Kiiskinen harmittelee.

Kiiskinen hoiti vuosituhannen vaihteessa Viensuun perinnemaisemaa vuokralampaiden avulla noin kymmenen vuoden ajan, kunnes työ oli pakko lopettaa. Osa maanomistajista vastusti hanketta, ja viimeinen niitti oli, kun Lieksan kaupunki myi lampaiden laiduntaman Viensuun vanhan koulun ja sen maat. Kaupungin lupaus maiseman hoitamisen jatkamisesta unohtui kauppakirjoista, ja hanke tyrehtyi, vaikka Kiiskinen oli valmis tekemään työn ilmaiseksi.

– Sieltä tuli aina hyvällä mielellä, mutta ennakkoasenteet kai olivat se keskeinen syy, miksi hanke ei onnistunut, Kiiskinen pohtii.

Lampaan turpa on lieksalaisen Risto Kiiskisen mielestä ylivoimaisesti paras työkalu maisemanhoitoon. Kuva: Mikko Ahvenainen

Viensuulainen uskoo, että perinnemaiseman hoitamisesta kotieläinten avulla saisi tänäkin päivänä matkailutuotteen kylille.

– Saataisiin maisemaa kuntoon, ja siihen kylkeen pystyisi myymään muita palveluita. Tarvittaisiin vain se eläimen turpa, Kiiskinen sanoo.

Hän olisi itsekin valmis yrittämään vielä kerran, mutta vain siinä tapauksessa, että maanomistussuhteet ovat kunnossa.

– En ymmärrä, miksi tällaistakin asiaa voidaan vastustaa. Kai siinä vastustetaan sitä, ettei joku muu pääse omille tai perikunnan maille, saati hyötyisi siitä. Sellaista hallinnan menettämisen pelkoa, Kiiskinen pohtii.

En ymmärrä, miksi tällaistakin asiaa voidaan vastustaa.

Risto Kiiskinen

Kiiskisen omaan silmään perinnemaisema näyttäytyy rauhoittavana.

– Siinä on kyse vanhan viljely- ja elämistavan kunnioittamisesta, ja lisäksi se on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää. Viensuullakin muutoksen huomasi jo viidessä vuodessa, lajeja oli huomattavasti enemmän, ja kottarainenkin palasi.

Kiiskisen mielestä olisi hienoa, jos satunnainen kulkija pystyisi vielä joku päivä pysähtymään Viensuulla ihailemaan kaunista maisemaa, jota eläimet laiduntavat.

– Ja että ihminenkin uudistuisi niissä maisemissa, ihan vain siksi, kun siitä jäisi niin hyvä fiilis.

Karjalainen julkaisee lauantaina vietettävän maakuntapäivän kunniaksi torstaina maakuntanumeron, joka jaetaan kaikkiin pohjoiskarjalaisiin talouksiin. Maakuntanumeron jutut ovat vapaasti kaikkien luettavissa myös verkossa.