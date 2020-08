Ruunaan Matkailulla oli kaikkien aikojen kesä: Majoitustilat pullistelivat väkeä, koskenlaskuun jouduttiin myymään ei oota

Ruunaan koskia on laskenut tänä kesänä enemmän matkailijoita kuin vuosikausiin, ja heinäkuun kiireisimpinä viikkoina kaikki halukkaat eivät edes mahtuneet mukaan Ruunaan Matkailun koskiveneisiin.

– Koskiin vietiin parhaimmillaan 160 asiakasta päivässä, ja yli sadan asiakkaan päiviäkin oli toinen toisensa perään, kun yleensä niitä on kesän aikana vain yksi tai kaksi. Ei oota myytiin paljon, Ruunaan Matkailun yrittäjä Jarkko Peltola kertoo.

– Mökitkin olivat kaiken aikaa täynnä, myös kesäkuussa ihan alkua lukuun ottamatta. Normaalisti kotimaan matkailijat lähtevät liikkeelle juhannuksen jälkeen, mutta nyt porukka oli jo aikaisemmin liikkeellä.

– Heinäkuussa meidän majoituksen käyttöaste oli käytännössä melkein sata prosenttia. Joku hassu aittamajoitus saattoi olla yksittäisen yön vapaana siellä täällä.

Koskenlaskupaketin voi ostaa ruokailulla tai ilman. Panu Sipilä kaatoi nuotiokahvia äänekoskelaisille Tapio Pajarille ja Ulla Stricklingille.

Kuluvaa vuotta voi kutsua Ruunaalla hyvällä syyllä kaksijakoiseksi. Vähäluminen talvi oli matkailun kannalta surkea, useita alueen tapahtumia jouduttiin perumaan, ja vielä toukokuussa näytti siltä, ettei matkailukesästäkään tule yhtään mitään.

– Tehtiin silti kaikki valmistelut normaalisti. Ei siinä auta kiukutella, pitää vain odottaa ja katsoa, Peltola kertoo.

Kesäkuussa jysähti, kuin kytkimestä olisi kääntänyt virrat päälle.

– Sähköpostin tulva oli jatkuva ja puhelin pirisi, seitsemän koputusta yhden puhelun aikana. Ei saisi sanoa, mutta melkein keljutti välillä se puhelimeen vastaaminen, Peltola naurahtaa.

Yrittäjä alkoi palkata työntekijöitä toukokuussa, ensin muutaman, sitten lisää.

– Toukokuussa ei voinut luvata täysiä tunteja, ja nyt kesällä ei voinut luvata vapaata, niin höpelöä oli se homma.

Vaikka kesä on ollut hyvä, Jarkko Peltola ei uskalla ryhtyä sen perusteella vielä investointeihin. Pari lisämökkiä menisi, mutta niiden rakentaminen ei ole halpaa.

Vanha vitsi Ruunaan koskien laskemisesta: niitä on koskivenereitin varrella kuusi kappaletta. Peltolan palkkalistoilla oleva eräopas Panu Sipilä on laskenut ne monta kertaa.

– Työtä se on tämäkin, mutta ei tätä tekisi, jos tästä ei nauttisi. Jos ajattelee muita vaihtoehtoja, niin mieluummin sitä joella aikaa viettää, Sipilä tuumaa.

Kesä on ollut kiireinen, Sipilä myöntää.

– Huomattavan paljon vilkkaampi kuin edellinen, oikein reilusti. Se on tarkoittanut, että töitä on ollut joka päivä, sellainen 61 päivän putki. Keskimäärin kymmentuntista päivää, kiivaimpaan sesonkiin kahta, jopa kolmea reissua päivässä.

Sipilä ei valita. Matkailualalla on totuttu paiskomaan hommia silloin kun niitä on.

– Pitkää päivää, yöunet päälle ja aamulla uudestaan joelle. Ei siinä oikein muuta ehtinyt tekemään. Se menee ihan heilahtaen, kausi on kuitenkin aika lyhyt.

Meillä on täällä huippuporukka tekemässä.

Jarkko Peltola

Ruunaan Matkailu on työllistänyt tänä kesänä kymmenkunta työntekijää.

– Koskenlaskuhommissa on ollut pari kipparia enemmän kuin normaalisti. Lisäksi tarvittiin autokuskeja ja muuta. Onneksi luottohenkilöt löytyivät läheltä, Peltola kertoo.

Pitkistä päivistä huolimatta työyhteisön henki on pysynyt korkealla.

– Meillä on täällä huippuporukka tekemässä. Kun kysyttiin, että jaksavatko kaikki varmasti, niin he sanoivat, että tehdään nyt vaan töitä, ja huilataan sitten kun on sen aika, Peltola kehuu.

Sipilän mukaan elokuun puolivälin jälkeen alkoi jo helpottaa.

– Vapaatakin pääsee viettämään, ja syyskuussa voisi itsekin lähteä jonnekin korpeen piiloon, hän kertoo.

Sipilä on työskennellyt eräoppaana vuosikausia myös Lapissa, nähnyt alan hyvät ja huonot puolet. Hänen mukaansa Ruunaan Matkailu on ollut työnantajana huippuluokkaa.

– Täällä työläisiä kohdellaan niin kuin pitääkin. Pidetään huolta: saa syödä, pitää taukoa, ja vapaata silloin kun pystyy. Valitettavasti se ei ole alalla itsestäänselvyys. Toisenlaisia firmoja on aika paljonkin.

Koskenlaskuporukka rantautumassa Munkinvaarassa. Vettä pitäisi riittää hyvin myös syksyn laskuihin.

Peltola ei ole laskenut tarkkaan, kuinka monta ihmistä hänen yrityksensä on vienyt tänä kesänä kosket alas, mutta varovaisen arvion mukaan heitä on ollut noin 3 000.

Äänekoskelaiset Tapio Pajari, 64, ja Ulla Strickling, 62, testasivat kuohujen kutsun lomakauden päätteeksi elokuussa.

– Työkaverit suosittelivat ja sanoivat, että tämä on hieno retki, jonne kannattaa mennä. Kaikki on toiminut älyttömän hyvin, ja olemme kovin tyytyväisiä, Tapio Pajari kertoi kokemuksestaan.

Äänekoskelaiset päätyivät Ruunaalle pitkälti koronavirustilanteen aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

– Mekin olemme matkustaneet vain ulkomailla, mutta nyt tuli tilaisuus lähteä tänne, Tässä koskenlaskupaketissa on erittäin hyvä hintalaatusuhde, eikä se ole missään nimessä hintava, kun ajattelee mitä kaikkea siihen kuuluu: ruuat, varusteet ja näin pitkä retki.

Asiakaspalaute on yleensäkin ollut Ruunaalla hyvin positiivista.

– Facebookissa meidän arvostelujen keskiarvo nousi 0,1 pykälää, ja on nyt 4,9. Ei se minusta huono ole, Peltola virnistää.

Jarkko Peltola

Koskenlaskukausi jatkuu todennäköisesti lokakuulle. Peltolan mukaan Ruunaalla on nyt palattu huippusesongin jälkeen normaaliin.

Ulkomaalaisia Ruunaalla ei ole juuri näkynyt, ja nekin vähät ovat muutamaa balttia lukuun ottamatta olleet Suomessa asuvia ulkomaalaisia. Tosin normaalistikin ulkomaalaisten osuus Peltolan asiakkaista on vain kymmenen prosenttia.

– Onneksi me emme ole niin riippuvaisia ulkomaan matkailusta kuin esimerkiksi moni pohjoisen yrityksistä on. Minulla on myötätuntoa heitä kohtaan, koska tuleva talvi voi olla siellä ihan katastrofi. Suomalaiset eivät ole valmiita maksamaan ohjelmapalveluista lähellekään siinä määrin mitä ulkomaalaiset.

Peltolan mukaan hyvä kesä on paikannut mönkään mennyttä alkuvuotta, kääntänyt tilanteen jopa normaalia vuotta paremmaksi.

– Tämän kesän perusteella ei voi kuitenkaan tehdä vielä investointeja. Pitää katsoa pari vuotta rauhassa, miten tilanne kehittyy, koska investoidessa voi polkaista aika syvälle. Parempi pitää matalaa profiilia, niin ei tipahda korkealta.

