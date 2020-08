Katse ensi vuoteen: Matkakarjala on tehnyt jo ensi kesää varten varauksia Sortavalaan, Valamoon ja Petroskoihin

Matkailussa on tänä vuonna suorastaan törmätty seinään. Kun matkailurajoitusten ja -suositusten kestoa ei voi tietää, on katsetta pitänyt kääntää jo tuleviin vuosiin.

Joensuulainen Matkakarjala Oy järjestää ryhmämatkoja Venäjälle, Baltian maihin ja Suomeen. Korona peruutti yrityksen 49 varattua seuramatkaa, yhteensä yli 800 asiakkaan matkat.

– Toimintamme on muuttunut paljon, yritämme nyt vain pysyä hengissä. Odotamme tilanteen selkiytymistä ja olemme etsineet uusia liiketoiminta-alueita. Olemme myös parannelleet digialustoja tulevaa tarvetta silmällä pitäen, kertoo Matkakarjalan yrittäjä ja toimitusjohtaja Jyrki Savolainen.

Matkakarjalan palkkatyöntekijät ovat tällä hetkellä lomautettuna.

Savolainen kertoo hankkineensa yritykselle taksiluvat ja käytetyn tila-auton ja ajaneensa taksinkuljettajan ajoluvan.

– Tila-auto palvelee meitä sitten myöhemmin matkailussa.

Kesä on ollut yritykselle erittäin hiljainen.

– Kesällä meillä toteutui vain teatterireissu Naantaliin. Mikään ei tunnu oikein vetävän. Baltian matkoille ei ole ollut tarpeeksi ilmoittautuneita, jotta ne olisivat toteutuneet. Mutta totta kai, heti kun vain pystymme, jatkamme toimintaa, Savolainen sanoo.

Matkakarjala toimii maakunnassa akkreditoituna viisuminvälittäjänä. Välitystoiminta muodostaa yrityksen liikevaihdosta 80 prosenttia, mutta turistiviisumeja ei nyt myönnetä, kun Venäjälle ei voi matkailla. Venäjän konsulaatti myöntää tällä hetkellä ainoastaan kuljettajaviisumeita.

– Ensi kesää varten olemme tehneet hotelli-, risteily-, opas- ja muita varauksia matkoja varten Sortavalaan, Valamoon ja Petroskoihin. Asiakkaat voivat tehdä matkoista jo varauksia, mutta niitä ei vielä myydä, kun hintataso ei ole selvillä. Venäjän-matkat ovat meidän vahvinta osaamistamme, ja keskitymme niihin, kun se on mahdollista, toimitusjohtaja toteaa.

Savolaisella ei ole käynyt edes mielessä ripustaa matkailurukkasia lopullisesti naulaan.

– Meillä on huippuluokan ammattitaito ja osaaminen, emmekä pistä missään nimessä yritystä kiinni, noin 15 vuotta matkailualalla toiminut mies tuumaa.

Matkakarjala sai Pohjois-Karjalan ely-keskukselta koronarahoitusta, ja yritys on ideoinut yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulun matkailun koulutuksen kanssa erityisesti matkapakettien tuotteistamista.

– Mietimme yrityksen kanssa muun muassa tulevaisuuden trendejä ja heillä oli paljon ideoita jo valmiina. Opetuksen ja työelämän yhdistäminen on meillä matkailun koulutuksessa arkea, kertoo lehtori Tuija Kainulainen Karelia-amk:sta.

Matkailun on otettava tulevaisuudessa huomioon seniori-ikäisten, yli 50-vuotiaiden, määrän lisääntyminen.

– Heillä on aikaa ja rahaa sekä kokemuksia ja ajatuksia siitä, millaista matkailu voisi olla. Samoin trendinä on, että lähdetään yksin reissuun, sinkkuna. Lyhyiden lomien suosio kasvaa ja halutaan enemmän teemamatkoja vaikkapa aktiviteetti- tai kulttuurikohteisiin. Lisäksi on tärkeää kestävän kehityksen ja vastuullisuuden huomioiminen, Kainulainen listaa.

Tuija Kainulainen

Kesäkuun ideointitapaamisten jälkeen yhteistyön Matkakarjalan kanssa on tarkoitus jatkua syksyllä. Restonomiopiskelijat ideoivat tuotteistaminen ja markkinointi -opintojaksolla muun muassa uusia tuote- ja matkapaketteja ja sitä, miten markkinointia ja tiedonhakua voidaan edistää.

– Esimerkiksi opiskelijat hakevat jo valmiiksi uusien kohteiden majoitus- ja ruokapaikat, ja mitä muuta tekemistä kohteista löytyy.

Oppilaitoksen toiveena on, että yritysyhteistyö syvenee edelleen, ja yrityksistä löytyy myös työharjoittelupaikkoja.

Viime vuonna Karelian restonomiopiskelijat osallistuivat Huoneistohotelli Lietsun suunnitteluun ja avajaisten toteuttamiseen Joensuussa.

Työelämälähtöiset opintojaksot innostavat opiskelijoita oppimaan uutta käytännössä.

