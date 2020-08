Väliaikaista niiskutusta - Mia Mantsinen on huolestunut, että työmatkailun vaikeutuminen rokottaa lähivuosina henkilösuhteisiin ja luottamukseen perustuvaa konekauppaa

Mantsinen Group on rajoittanut koronan vuoksi tehdasvierailuja, ja toiseksi toimitusjohtaja Mantsisen nenä vähän niiskutti, minkä vuoksi hän istui etänä kotona - ihan sovittuja pelisääntöjä noudattaen.

- Tämä kuvannee syyskautta aika yleisesti monella työpaikalla. Mietitään, onko tämä syysflunssaa, pitäisikö mennä testiin ja voiko tehdä etänä töitä vai ei, Mantsinen sanoo.

Vuoden alussa toiveena vielä oli, että hektinen meno vähän hellittäisi edellisistä vuosista.

- Kun on ollut sukupolvenvaihdos ja ripeä kasvu- ja investointitahti, niin tähän vuoteen lähti ajatuksella, että jos tästä tulisi vähän tasaisempi. Keskityttäisiin vain laittamaan niitä asioita kuntoon, jotka ovat jääneet aiemmin muun kiireen jalkoihin.

Tällaiset mietteet sai haudata viimeistään maaliskuussa, kun korona kävi taloksi myös Suomeen. Piti keskittyä akuutteihin asioihin.

Mantsinen Groupin henkilöstövahvuus on kokonaisuudessaan noin 550, joista lähes 250 työskentelee Suomen ulkopuolella. Henkilöstöstä runsaat 160 tekee töitä Ylämyllyllä.

- Olemme käyneet yt-keskusteluja, ja toimihenkilöitä on lomautettu lyhyitä aikoja mutta ei tuotannon henkilöstöä. Tuotanto on pyörinyt normaalisti koko vuoden, eikä katkoksia ole ollut. Tämä on vaatinut valtavan lisätyömäärän tuotannon ohjaukselta ja materiaalinhallinnalta ja -ostoilta. Toiminta oli hyvin intensiivistä maaliskuulta toukokuun puoliväliin, Mantsinen kiittelee väkeään.

- Maalis- ja huhtikuu olivat kaupallisesti aivan kuolleita. Onneksi markkinat lähtivät piristymään Suomessa ja Euroopassa, kun korona alkoi helpottaa.

Viime aikoina on huolenaiheena ollut Latinalaisen Amerikan huono koronatilanne. Alueen markkinat ovat tuoneet jo muutaman vuoden ajan Mantsiselle merkittävää kasvua.

- Kuulin juuri sieltä aluemyyjältä ensimmäisiä positiivisia viestejä, että asiakkaat haluavat jatkaa taas keskusteluja jäissä olevista projekteista, Mantsinen sanoo.

Eri maanosissa ja maissa on erilainen virustilanne. Kun korona näyttää vähänkin rauhoittuvan, yritykset uskaltavat viedä taas investointejaan eteenpäin.

- Mutta kun mennään toiseen suuntaan, tulee taas varovaisuutta. Kuva on hyvin vaihteleva.

- Tilauksissa ollaan viime vuotta alempana. Tämän vuoden liikevaihto tulee jäämään runsaat 10 prosenttia viime vuoden toteumasta. Viime vuonna koko konsernin liikevaihto oli kaikkien aikojen suurin, vähän vajaat 90 miljoonaa euroa. Muutaman kuukauden kaupallinen pysähdys vaikuttaa väistämättä, toimitusjohtaja toteaa.

Mia Mantsisen mukaan vuoden 2008 finanssikriisi seurauksineen vaikutti yhtiön liikevaihtoon paljon dramaattisemmin mitä koronakriisi on toistaiseksi vaikuttanut.

- Toipuminen riippuu paljon markkinointityöstä, mitä on nyt tehty aktiivisesti.

Toimitusjohtaja on kuitenkin huolissaan lähivuosista. Miten asiakkaat saadaan nyt vakuuttuneiksi Mantsisen laitteiden suorituskyvystä, kun henkilökohtaiset tapaamiset ja käynnit tehtaalla ovat jääneet pois.

- Tässä investointituotteiden kaupassa on hyvin perinteisen kaupan pelisäännöt. Tutustutaan yritysten kesken, ihmiset kohtaavat kasvokkain ja käydään katsomassa referenssikonetta jossain maassa vastaavanlaisessa toiminnassa.

- Kauppa perustuu paljon luottamuksen rakentumiseen. Myös asiakasyritykset kipuilevat tämän asian kanssa. Etäkaupankäynti ei tunnu kuuluvan kenenkään mukavuusalueelle.

Mantsinen arvioi tilanteen vastaavan kotitaloudessa sitä, että perhe ostaa auton tai asunnon näkemättä sitä oikeasti.

Mantsinen Group on saanut loppusuoralla historiansa suurimman, noin 13 miljoonan euron, kertainvestoinnin Ylämyllyllä. Konttori- ja tuotantotilojen laajennustyö on sujunut muuten aikataulussa, mutta Espanjasta tuleva konehankinta vaatii kuitenkin asentajat valmistusmaastaan, mikä viivästyttää investoinnin viemistä loppuun.

- Yllättävän hyvin kokonaisuus on kuitenkin pysynyt aikataulussaan, vuoden loppuun mennessä tämä saadaan maaliin.

Mia Mantsinen matkustelee paljon sekä työn puolesta että vapaa-ajalla, mutta tämä vuosi on poikkeus. Hän kävi kesäkuussa Saksassa tapaamassa tärkeää asiakasta.

Normaalioloissa matka olisi vienyt vuorokauden, mutta nyt se vei vajavaisten liikenneyhteyksien vuoksi kolme, ja lisäksi Mantsinen jäi kahden viikon vapaaehtoiseen kotikaranteeniin matkan jälkeen.

Toimitusjohtaja korostaa, että matkoilla on henkilöstön turvallisuus aina etusijalla. Korona-aikaan yritys ei velvoita ketään matkustamaan ulkomaille, vaikka työmatkustaminen on ollut mahdollista.

Myytyjen koneiden asennukset ovat tästä syystä paikoin myöhästyneet viikkoja tai jopa kuukausia, mikä ei ole kenellekään eduksi.

- Tiukkoja keskusteluja on valtavasti asiakkaiden kanssa. Me noudatamme Suomen viranomaisohjeistuksia, jotka ovat jo eurooppalaisittainkin tiukkoja.

Kaiken kaikkiaan korona on pakottanut yrityksiä hakemaan uusia toimintamalleja, eikä täyttä paluuta vanhaan enää välttämättä ole.

- Uusien toimintamallien hakeminen nykyisessä tilanteessa tuntuu järkevämmältä työltä kuin haaveilla tai ennakoida paluusta vanhaan, Mantsinen näkee.

Mantsinen Group Ltd Oy: Nostureita ja logistiikkaa

Perheyritys, perustettu vuonna 1974.

Liiketoimintayksikköinä materiaalinkäsittelykoneet ja logistiikkapalvelut.

Henkilöstöä vuonna 2020 yhteensä noin 550.

Ylämyllyn henkilöstömäärä noin 160. Henkilöstöä lisäksi Uimaharjun, Imatran, Rauman ja Äänekosken logistiikkapalveluissa sekä Venäjällä ja Ruotsissa tytäryhtiöissä.

Liikevaihto vuonna 2019 lähes 90 miljoonaa euroa.

Mia Mantsinen on työskennellyt toimitusjohtajana vuodesta 2018.

Vuoden perheyrittäjä 2018, Maakunnan kehittäjä 2019.

Mia Mantsinen on kahden sisarensa sekä serkkunsa kanssa Mantsinen Groupin pääomistaja.

Karjalainen julkaisee lauantaina vietettävän maakuntapäivän kunniaksi torstaina maakuntanumeron, joka jaetaan kaikkiin pohjoiskarjalaisiin taajamatalouksiin. Maakuntanumeron jutut ovat vapaasti kaikkien luettavissa myös verkossa.