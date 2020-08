Ratkaisujen kautta ahdistusta vastaan - Tieto kiertoon -malli vastaa nuorten ja nuorten aikuisten lisääntyneeseen ympäristöhuoleen

Nuorten ilmastoahdistus on tutkimusten mukaan lisääntynyt niin Suomessa kuin maailmallakin. Esimerkiksi vuoden 2018 Nuorisobarometrin mukaan 67 prosenttia suomalaisista nuorista kokee paljon tai melko paljon epävarmuutta tai turvattomuutta ilmastonmuutoksen vuoksi. Itä-Suomen yliopiston All Youth -tutkimushankkeen yhteydessä on luotu eri järjestöjen kanssa yhteistyössä Tieto kiertoon -malli, jonka jalkautuksesta käytäntöön vastaa Opintokeskus Sivis.

Malli on suunnattu 15-30-vuotiaille ja sen tavoitteena on vähentää ilmastoahdistusta käsittelemällä ilmastoasioita ratkaisukeskeisesti. Siinä vapaaehtoiset aikuiset, joilla on ympäristöön liittyvää osaamista esimerkiksi työnsä kautta, voivat toimia mentoreina nuoremmille. Ryhmän toiminta voi pohjautua myös vertaismentorointiin. Keskeistä on oman osaamisen jakaminen muille.

- Olemme nyt Joensuun Siviksellä testanneet mallia ryhmän kanssa. Olen kokoontumistemme myötä saanut vahvistusta ajatukselle, ettei mentorointi olekaan niin yksisuuntaista, kuin mitä alun perin ajattelimme. Samalla, kun aikuiset mentoroivat nuoria, myös nuoret mentoroivat aikuisia, Lea Lihavainen Sivikseltä kertoo.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tieto kiertoon -mallia ovat olleet Joensuussa testaamassa muun muassa Emma Merikanto, 25, Laila Nieminen, 30, ja Madona Mekhael, 24. Merikanto kertoo, että hän kuuli ryhmästä JoMoni ry:n vapaaehtoiskoordinaattorin kautta:

- Lähdin mukaan, koska minua kiinnostaa kaikki ympäristöön liittyvä. Tuntuu kuitenkin, että vaikka teen jatkuvasti asioita ympäristön hyväksi ja kouluttaudun lisää aiheesta, en silti tiedä tarpeeksi. Siksi tulin tänne oppimaan muilta.

Nieminen kuuli ryhmästä Lea Lihavaiselta ja tuli mukaan yhtäältä oman mielenkiintonsa vuoksi. Toisaalta Joensuun NNKY:n aktiivijäsenenä ja Suomen NNKY-liiton hallituksen jäsenenä hän haluaa tutustua malliin myös sillä silmällä, että sitä voisi ehkä tulevaisuudessa hyödyntää ainakin Joensuun toiminnassa.

- Minä taas tulin, koska kaverini kutsui minut mukaan. Ympäristöasioista keskusteleminen ja välittäminen on minulle uutta ja todella mielenkiintoista. Kotimaassani Egyptissä olen ollut mukana järjestötoiminnassa, jonka tavoitteena on edistää koulutusta, mutta ei siellä puhuttu ilmastoasioista, Mekhael sanoo.

Ympäristöahdistus on Merikannolle omakohtaisesti tuttu ilmiö. Hän kokee, että vaikka Suomessakin yritetään kuunnella nuorten ja nuorten aikuisten ympäristöön liittyviä huolia, niihin ei kuitenkaan riittävässä määrin vastata. Se lisää ahdistusta.

- Tuntuu, että aika loppuu kesken. Nyt pitäisi hyvin nopeasti tehdä radikaaleja päätöksiä ympäristön puolesta valtioiden tasolla, mutta lisäksi jokaisen yksilön pitäisi tehdä viisaita päätöksiä jokapäiväisessä elämässään, Merikanto sanoo.

Mekhael kertoo, että häntä huolestuttaa etenkin se, ettei ilmastonmuutosta ja muita ympäristöön liittyviä uhkia vieläkään tiedosteta ongelmiksi kaikkialla maailmassa. Yksittäiset ihmiset esimerkiksi Egyptissä ehkä välittävät ilmastosta, mutta yhteisö ei.

- Täällä Suomessa olen nähnyt ihan käytännössä sen, kuinka suuri merkitys yhteisöllä on. Olen tavannut paljon muitakin eri puolilta maailmaa kotoisin olevia nuoria aikuisia, jotka eivät ennen välittäneet ympäristöasioista. Suomessa ollessaan he ovat alkaneet välittää.

Ratkaisukeskeisyys näkyy Tieto kiertoon -toiminnassa esimerkiksi niin, että ryhmätapaamisissa keskustellaan keinoista, joilla ympäristöasioihin voi vaikuttaa. Keinojen skaala voi olla laaja aina arjen valinnoista ja oman työuran suunnittelusta kansainvälisiin toimiin.

Mekhael opiskelee fotoniikkaa eli valon kemiaa, ja juuri nyt nopeasti kehittyvällä tieteenalalla on monia ympäristöön positiivisesti vaikuttavia sovelluskohteita. Nieminen taas on teollinen muotoilija, joten hän on pohtinut ympäristöasioita erityisesti siitä näkökulmasta, kuinka jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa olisi mahdollista huomioida ympäristö.

- Jos ajatellaan esimerkiksi vaatteita, niin nykyisin myydään esimerkiksi teepaitoja, jotka on varta vasten tehty hajoamaan puolessa vuodessa. Ihan yhtä hyvin voitaisiin suunnitella vaatteita, jotka kestävät äidiltä tyttärelle, Nieminen sanoo.

Merikanto kertoo, että hänen arjen valinnoissaan suurin ja näkyvin ympäristöteko on ollut vegaaniksi ryhtyminen. Hän on myös nyt syksyllä aloittamassa ympäristöoikeuden ja ympäristöpolitiikan maisteriopinnot Itä-Suomen yliopistossa.

- Minua kiinnostaa erityisesti energialainsäädäntö, ja lisäksi opiskelen venäjää ja arabiaa. Olisi mahtavaa päästä tulevaisuudessa työskentelemään jonkin uusiutuvaan energiaan liittyvän projektin parissa esimerkiksi Venäjällä tai Lähi-Idässä.

Ilmasto tarvitsee myös järjestöjä

Ilmastonmuutoskeskustelussa tarvitaan Opintokeskus Siviksen asiantuntijan Lea Lihavaisen mukaan ratkaisukeskeisyyttä, koska ilmastonmuutos koskettaa kaikkia:

- Pelkästään yksilön valinnoilla ei voida ilmastokriisiä ratkaista. Ratkaisukeskeinen näkökulma parhaimmillaan yhdistää yhteisöjä toimimaan yhdessä saman tavoitteen saavuttamiseksi, Lihavainen avaa.

Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa ja tukee järjestökoulutusta. Lihavaisen mukaan nyt jos koskaan koko järjestökentän tulisi tarttua ilmastokysymykseen, sillä järjestöt tavoittavat valtavan määrän kansalaisia.

- Ilmastonmuutos ei ole pelkästään luonto- ja ympäristöjärjestöjen, vaan ihan kaikkien järjestöjen asia. Suomessa järjestöt ovat ennenkin pystyneet toimimaan ketterästi ja tehokkaasti erilaisissa kriisivaiheissa. Nyt tarvitaan järjestöjen yhteinen kansalaisliike vastaamaan ilmastonmuutokseen.

Tieto Kiertoon -mallin tavoitteena on auttaa järjestöjä luomaan siltaa etenkin nuoriin kansalaisiin. Siviksen roolina on kannustaa yhdistyksiä tarjoamaan toiminnalle kotipesän. Toisaalta mallin voi ottaa käyttöön myös ilman taustalla toimivaa yhdistystä, jos sopiva porukka löytyy.

- Pohjois-Karjalassa ainakin kolme organisaatiota suunnittelee Tieto kiertoon -mallin käyttöönottoa kuluvana syyslukukautena, ja kiinnostusta on ilmennyt laajemminkin. Toivon, että yhdistyksissä malli kehittyy käytännön kokemusten pohjalta yhä paremmaksi.

Karjalainen julkaisee lauantaina vietettävän maakuntapäivän kunniaksi torstaina maakuntanumeron, joka jaetaan kaikkiin pohjoiskarjalaisiin taajamatalouksiin. Maakuntanumeron jutut ovat vapaasti kaikkien luettavissa myös verkossa.

Tieto kiertoon -malli

Tieto kiertoon -mallia ovat kehittäneet Itä-Suomen yliopisto, SPR, 4H, Opintokeskus Sivis, Metsäkeskus, ELY- Pohjois-Karjala ja ELY-Etelä-Karjala.

Toimintamalli on esitelty vapaasti saatavilla olevassa oppaassa, joka löytyy sähköisenä Siviksen verkkosivuilta. Tieto kiertoon -malli on vapaasti kaikkien toimijoiden käytettävissä.

Malli perustuu keskusteluryhmiin, jotka on suunnattu erityisesti 15-30-vuotiaille. Mukana voi olla vapaaehtoisia aikuisia mentoreita, joilla on ympäristöön liittyvää osaamista.

Mallilla pyritään tavoittamaan etenkin erilaisissa koulutuksen nivelvaiheissa olevia nuoria.

Ryhmissä tunnistetaan ja jaetaan ympäristöön liittyvää osaamista ja etsitään ratkaisukeinoja esimerkiksi ilmastonmuutokseen.

Tavoitteena on vahvistaa nuorten ja nuorten aikuisten ympäristökansalaisuuden kokemuksia sekä tukea heidän työelämäpolkujaan.