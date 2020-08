Hallittu kapulan vaihto - Seppo Åkerlund myy perustamansa Joensuun Tilintarkastus Oy:n Petri Makkoselle

Yrittäjä Seppo Åkerlund on ollut urallaan tekemässä satoja sukupolvenvaihdoksia ja yrityskauppoja asiakkailleen. Asiantuntijan äänenpainot eivät olleet kuitenkaan ihan yhtä vakaat, kun eteen tuli oman yrityksen, Joensuun Tilintarkastus Oy:n, myynti Petri Makkoselle .

- Yhtiö on perustettu 1988 ja tein sitä sivutoimisena vuoteen 1996 ja sen jälkeen päätoimisena. Onhan se vähän niin kuin oma lapsi, mutta asiaa on kypsytelty Petrin kanssa jo pitkään, Åkerlund kertoo.

Hän opastaa myös asiakkaitaan, että yritysjärjestelyihin kannattaa käyttää aikaa.

- Pitää ensinnäkin vain hyväksyä se tosiasia, että jossain vaiheessa on ratkaisuja tehtävä.

Alkuperäinen Joensuun Tilintarkastus jaettiin neljä vuotta sitten kahteen liiketoimintayhtiöön, ja Åkerlundille jää kaupan jälkeen Joensuun Analysointi ja Sijoitus -niminen yhtiö. Joensuun Tilintarkastus siirtyy Makkosen omistukseen kuluvan vuoden aikana, ja se keskittyy nimensä mukaisesti tilintarkastuksiin. Sen lisäksi se tarjoaa edelleen palveluita muun muassa erilaisiin yritysjärjestelyihin ja verokonsultointiin liittyen.

- Teen minulle jäävän yhtiön lukuun konsultointia yhteistyössä Petrin kanssa. En häviä kartalta, kun tykkään niin paljon tehdä töitä ja seurustella yrittäjien kanssa. Tilintarkastukset jäävät Petrille, minä syvennyn enemmän yritysjärjestelyihin ja verotuskysymyksiin.

Kauppasummaa osapuolet eivät julkista.

Åkerlund ja Makkonen käyttivät kaupassa myös konsulttia keskusteluapuna, vaikka molemmat ovat yrityskaupoissa ammattilaisia.

- Kun ostaja ja myyjä tekevät kauppoja keskenään, niin he rupeavat helposti pohtimaan niin sanotusti lillukanvarsia. Ulkopuolisen johdattelijan avulla pysyimme suunnassa, johon tähtäsimme, Åkerlund muotoilee.

Savonlinnassa syntynyt ja Kesälahden kautta joensuulaistunut Petri Makkonen tuli Åkerlundille töihin vuonna 2016.

Hän oli viime vuonna töissä kilpailijalla KPMG:llä ja palasi loppuvuodesta Joensuun Tilintarkastukseen. Makkonen aloitti yhtiön toimitusjohtajana viime helmikuussa.

- Sepon kanssa on naureskeltu, että viime vuosina on tullut vietettyä enemmän aikaa keskenämme kuin omien vaimojen kanssa.

Makkosen lähitulevaisuuden visiona on yrityksen laajentaminen ensivaiheessa Joensuun ulkopuolelle Itä-Suomessa.

- Tavoitteena on palvella entistä suurempia toimeksiantoja. Tällä hetkellä meillä on kaksi auktorisoitua tarkastajaa, ja tarkoitus on kouluttaa omasta porukasta lisää tarkastajia ja myös rekrytoida.

- Lisäksi suunnitteilla on palvelutarjonnan laajentaminen, jotta nykyisten ja uusien asiakkaiden kasvavat tarpeet tulisivat entistäkin paremmin huomioiduiksi, Makkonen selvittää.

Vieremäläislähtöinen Åkerlund on tyytyväinen uuden sukupolven laajentamisaikeisiin.

Åkerlundin näkemyksen mukaan korona-aikana yrittäjät ovat jakaantuneet entistä selvemmin kolmeen kategoriaan, kun puhutaan reagoimis- ja sopeutumiskyvystä.

- Yksi kolmasosa on aktiivisia ja rupeaa heti miettimään, miten toimintaa pitää muuttaa, kun myynti heittää ja katteet tipahtavat. Toinen kolmasosa on vähän välimuoto ja viimeinen kolmasosa vetäytyy työhön entistä syvemmälle keskustelematta ollenkaan muutostarpeista.

- Olen ikäni toitottanut sitä, että muutostoimenpiteisiin pitää ryhtyä ajoissa - niitä ei voi aloittaa koskaan liian aikaisin.

Åkerlund arvioi koronatukien ja kehityshankkeiden helpottaneen selvästi kriittisessä tilanteessa olleiden yritysten asemaa.

- Tuki on antanut sysäyksen uusia ja kehittää toimintaa, joensuulainen näkee.

Joensuun Tilintarkastus Oy

Seppo Åkerlundin perustama vuonna 1988.

Omistus siirtyy kuluvan vuoden aikana Åkerlundilta toimitusjohtaja Petri Makkosen ja muutaman vähemmistösijoittajan Marketta Capital Oy:lle.

Suurin paikallinen tilintarkastustoimisto liikevaihdollisesti Pohjois-Karjalassa. Kymmenkunta työntekijää.

Liikevaihto viime vuonna 653 000 euroa.

Asiakkaina noin 300 pk-yritystä ja noin 400 taloyhtiötä.

Suurin taloyhtiöiden tilintarkastaja Joensuussa.

Asiakkaina on myös isoja yhdistyksiä, urheiluseuroja ja säätiöitä.

