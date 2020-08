Kolumni: Pohjoiskarjalaisuus on avoimuutta, aitoutta ja vahvaa yhteisöllisyyttä

Pohjois-Karjalassa on silti yhä jotakin erityistä, eikä ainoastaan sen ainutlaatuisessa luonnossa vaan myös sen ihmisissä. Mitä se on?

Kautta aikojen pohjoiskarjalaisuuden ydintä on ollut ja on edelleen avoimuus. Sulkeutuneisuus ja rajojen kiinni pitäminen on kaukana pohjoiskarjalaisuudesta. Tänne ovat olleet kaikki tervetulleita joko käymään tai pysymään, ja kauppaa on perinteisesti tehty kaikkien kanssa, tarvittaessa kauaskin matkustaen.

Pohjoiskarjalaisuus on myös ennakkoluulotonta suhtautumista muutosta, uusia ajatuksia ja kehitystä kohtaan. Tähän avarakatseisuuteen on opettanut se, että maakuntamme on vuosien saatossa joutunut myös kokemaan kovia.

Yhdellä sanalla määrittäen pohjoiskarjalaisuus on aitoutta. Täällä ollaan aitoja immeisiä: juurevia, konstailemattomia ja hieman rosoisiakin.

Vastaavasti tärkeilyä Pohjois-Karjalassa ei arvosteta, eikä paskantärkeyttä ensinkään. Jokaisen pitää toki osata käyttäytyä, mutta sen pitää tapahtua teeskentelemättömästi ja aidosti.

Tämän aitouden varaan rakentuu paikallinen pohjoiskarjalaisten yhteisöllisyys, joka on moniin muihin alueisiin verrattuna poikkeuksellisen vahvaa, vaikka yhteisöllisyys ylipäänsä rakentuu nyt myös paljon monipuolisemmin ja kaikki rajat ylittäen kuin vaikkapa vain 10 vuotta sitten.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on mielestäni osunut naulan kantaan, kun se on määrittänyt maakunnan brändin yhtäältä avoimeksi maailmankarjalaisuudeksi että samalla läheiseksi yhteisöllisyydeksi. Täällä ei kaveria jätetä - tai kuten asia tämän lehden etusivulla todetaan: Pohjois-Karjalan pyrkimys on, että kukaan ei jää yksin.

Koronakriisi on nostanut nämä pohjoiskarjalaisuuden piirteet entistä suurempaan arvoon. Nyt on erityisen tärkeää, että ketään ei jätetä yksin ja että yhdessä pyrimme tästä selviämään.

Siihen antaa myös uskoa se, kuinka täällä on toistaiseksi tästä kriisistä selvitty, samoin kuin se, miten siihen on paikallisesti vastattu. Kun Karjalainen tarjoutui kriisin alussa saattamaan koronakriisin vuoksi apua tarvitsevat ja auttajat yhteen, se tuotti nopeasti tulosta. Vastaavaa ei tapahtunut eikä olisi ollut mahdollistakaan aivan kaikkialla.

Tällä Karjalaisen suurella maakuntanumerolla juhlistamme lauantaina vietettävää Pohjois-Karjalan maakuntapäivää. Sitä vietetään nyt kolmatta kertaa, kun te sitä vaaditte ja sen myös saitte.

Tämä maakunta ja me kaikki täällä sen myös ansaitsemme.