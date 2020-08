Arkeologinen kyläkävely, kunnanjohtajan vetämä mopoletka ja sirkustyöpaja - Pohjois-Karjalan maakuntapäivässä on monenlaista ohjelmaa

Pohjois-Karjalan maakuntapäivää juhlitaan tänä vuonna jo kolmatta kertaa. Varsinainen juhlapäivä on lauantai, mutta monella paikkakunnalla juhlintaan otetaan myös varaslähtö.

Esimerkiksi tänään torstaina Hammaslahden nuorisoseurantalolla on Suomen nuorisoseurat ry:n Luova lava 2020 -kiertue, jossa on ohjattua kulttuuritoimintaa lapsille. Tapahtuma alkaa kello 16.

Maakuntapäivän viettoon liittyy myös perjantaina Tohmajärven nuorisotoimen järjestämä mopotapahtuma. Tapahtuma alkaa kello 17.30 mopoilijoiden yhteisellä sightseeing-ajelulla pitkin kylänraitteja. Lähtöpaikka on torilla ja letkan harhaanjohtajaksi on lainamopolla lähdössä kunnanjohtaja Olli Riikonen. Tapahtuma jatkuu koulukeskuksella luvallisen kuminpolton ja makkarankäristyksen merkeissä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Niin ikään perjantaina Tohmajärvellä on monitaiteinen tapahtumateos Veden voima, veden taika – koko elämä. Se on toteutettu Jänisjoen varressa Saarion voimalaitosmuseolla, ja se on nähtävissä netin välityksellä perjantaina kello 20 alkaen.

Perjantaina Kesälahdella Sovintolan puutarhassa kuullaan trubaduuri Vihtori Maijasen konsertti, joka alkaa kello 17.

Maakuntapäivän avaus pidetään lauantaina kello 9 alkaen Joensuussa Pielisjoen linnan pihamaalla. Avauksessa myös muun muassa palkitaan henkilö tai taho maakunnan eteen tehdystä työstä. Tapahtuma videoidaan nettiin.

Ilomantsissa Möhkön ruukkimuseon alueella on lauantaina Valon yö Möhkössä -tapahtuma. Siinä ruukinpuiston alue valaistaan kohdevaloilla ja alueelle sytytetään satoja lyhtyjä ja roihuja ja pyroteknikko valaisee kylän halki virtaavan Koitajoen. Juhla-alueella poltetaan myös Valon Yön -kokko. Ohjelmassa on lisäksi non stop -sirkustyöpaja ja klovniesitys sekä karaoketanssit.

Tohmajärvellä julkistetaan Tohmajärven ja Värtsilän historia 1868-2018 -kirja kello 10 kunnanvirastotalolla. Myös sivistyskeskus Ahjoon pääsee tutustumaan esittelykierroksilla.

Tohmajärvelle järjestetään maakuntapäivän linja-autoristeily Joensuusta. Lähtö tapahtuu kello 11.30 Joensuun matkailupysäkiltä torin laidalta. Linja-autoristeilylle pitää ilmoittautua perjantaihin mennessä kehittämispäällikkö Arja Kuosmaselle puh./tekstari 040 105 4015 tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Joensuussa lauantaina voi kuunnella RytmiHäiriköt Piknik-konserttia Ilosaaressa, tai käydä katsomassa ilmaiseksi Jipon kotiottelua, joka alkaa kello 17 Mehtimäellä.

Iloinen perhekarnevaali käynnistyy Joensuussa lauantaina kello 8 Sinkkolan kotieläinpihassa. Tapahtuma huipentuu uimahyppykisoihin Sinkkolan kesänäyttämöllä.

Joensuun Matkailuoppaat järjestävät kolme erilaista ohjattua kierrosta Joensuussa.

Maakunta- ja kotiseutulaulutapahtuma on Joensuun torilla lauantaina kello 12 alkaen.

Verkon kautta voi seurata muun muassa Maakuntapäivärockia kello 14.30–17 Youtubessa täällä.

Kiihtelysvaarassa pidetään Navetan tuparit, ja Koverossa maakuntapäivää juhlitaan lauantaina muun muassa arkeologisella kyläkävelyllä.

Maakuntapäivää juhlitaan myös Tuupovaaran uudella torilla. Ohjelmassa on musiikkia, pomppulinnaa ja poniratsastusta.

Juuassa lauantaina on harrastemessut.

Kontiolahdella järjestetään Selkien skeittirampin avajaiset ja koko perheen kulttuuritapahtuma Höytiäisen rannalla.

Lieksassa on rantatapahtuma uimalaitoksella yhdistysten yhteistyönä ja Koli-päivä lapsille ja nuorille.

Liperissä maakuntapäivää vietetään Runo- ja laulumaailma ry:n tapahtumalla Penttilä-salissa. Myllymiljöössä on tietoiskuja, eläimiä, grillausta, soppaa, pomppulinna ja pelimannimusiikkia.

Nurmeksessa on Maakuntapäivärock Karhunpään kylätalolla. Musiikki alkaa soimaan kello 14. Valtimolla on puolestaan syysmarkkinat kello 9 alkaen.

Outokummussa maakuntapäivänä järjestetään Okufest – koko perheen kaupunkifestivaali. ja Polvijärvellä elorieha ja jo perjantaina torikarkelot.

Rääkkylässä juhlistetaan Koivuniemen satavuotista taivalta. Lapsille on luvassa nukketeatteria ja 4H:n toimintapisteitä. Lisäksi tapahtumassa on haitarimusiikkia, hortoilua villiyrttien maailmaan ja onginnan opastusta.

Maakuntapäivän tapahtumien tarkemmat tiedot löytyvät maakuntaliiton nettisivuilta täältä.