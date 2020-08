Koivunkantosieni oli helppo tunnistettava - mutta tunnistatko, mikä on sienivisa kolmannen kierroksen arvoitus?

Viikkopalkinnon eli sienioppaan voitti Ritva Kuittinen Nurmeksesta. Tuotepalkinnon saavat Hannu Tikkanen Joensuusta ja Marja Laasonen Tohmajärveltä.

Sienivisan oikea vastaus oli koivunkantosieni, joka on herkullinen ruokasieni. Koivunkantosienen lakki on nuorena kupera ja se laakenee vanhetessaan.

Lakin väri on reunaosistaan kellanruskea, lakin keskellä on useimmiten kohouma ja lakin keskellä on reunoja vaaleampi pyöreä kuvio, ja siksi lakkia sanotaan kosteusmuuntuvaksi. Heltat ovat nuorissa itiöemissä vaaleita ja ne muuttuvat myöhemmin kanelinruskeiksi.

Jalassa on tärkeimmät tuntomerkit, jotka erottavat sen myrkkynääpikästä. Koivunkantosienen jalan rengas on hyvin kehittynyt ja renkaan alapuolella on siirottavia suomuja, lisäksi jalka on yläosastaan vaalea ja tyviosa on mustanruskea. Nämä tuntomerkit näkyvät kuvan keskimmäisissä itiöemissä.

Myrkkynääpikällä ei ole jalassa siirottavia suomuja ja rengas on ohut, kalvomainen ja vanhempana se on jalanmyötäinen. Myrkkynääpikällä renkaan alapuolinen osa on silkkisäikeinen.

Koivunkantosieni kasvaa tiiviinä tuppaina pihojen ja puistojen lahoavilla lehtipuilla, lehti- ja sekametsissä, kuten nimikin sanoo pääasiassa koivujen kannoissa.

Myrkkynääpikkä kasvaa yleisenä muutaman itiöemän tuppaina tai yksitellen havu- ja lehtimetsissä, hakkuualoilla ja puistoissa erityisesti havupuitten lahoavilla puilla ja kuorikasoissa.

– Olen vuosikymmenien ajan puhunut opetustilanteissa sienten hajuista ja tuoksuista ja minä haistan aina sieniä, olkoon minkä hajuisia tahansa, sanoo Karjalaisen kanssa sienivisan järjestävä joensuulainen sienitohtori Kauko Salo.

– Koivunkantosieni tuoksuu omassa nenässäni raikkaalta, suorastaan aromaattiselta. Myrkkynääpikän haju on jauhomainen, hieman tunkkainen, hän kuvailee.

Salon mukaan koivunkantosieni ja myrkkynääpikkä on syytä erottaa toisistaan siksi, että myrkkynääpikän itiöemä sisältää solumyrkkyjä ja on tappavan myrkyllinen.

– Hyvän ystävän, sieniä hyvin tuntevan henkilön opastamana tämä sienipari kannattaa opetella tunnistamaan maastossa. Huonokuntoiset itiöemät, joista tuntomerkit eivät näy, on hylättävä jokaisen sienilajin kohdalla, Salo opastaa.

