Siun sote: Outokummun terveysaseman infektiovastaanoton toiminta lakkaa huomenna

Outokummun terveysasemalla sijainneen infektiovastaanoton toiminta lakkaa 4. syyskuuta, Siun sote tiedottaa.

Muu toiminta terveysasemalla jatkuu entiseen tapaan.

– Outokummun ja Polvijärven infektiopotilaat ohjataan 7. syyskuuta alkaen Liperin terveysasemalle. Muutos parantaa koronanäytteenottoon pääsyä alueellisesti ja vahvistaa terveysasemien muiden palvelujen saatavuutta, kuntayhtymä kertoo.

Siun sote muutti maalis-huhtikuun vaihteessa terveysasemiensa toimintaa koronavirusepidemian vuoksi ja ajaksi.

Siun soten mukaan Outokummun ja Liperin infektiovastaanotoilla on työskennellyt yhdestä kahteen sairaanhoitajaa ja yksi lääkäri. Vastaanotoilla on järjestetty arkipäivisin koronanäytteenottoa, ja asemakohtainen päivittäinen näytteenottokapasiteetti on ollut 35–40 näytettä.

– Viimeisen kahden viikon aikana koronanäytteitä on otettu Outokummussa keskimäärin 15 (vaihteluväli 6–22) päivässä ja Liperissä 30 (vaihteluväli 18–47). Lääkärin vastaanottoja infektiovastaanotoilla on puolestaan järjestetty keskimäärin alle kolme päivässä (vaihteluväli 0–6), tiedotteessa todetaan.

Liperin aseman päivittäinen koronatestauskapasiteetti varaudutaan nostamaan 90 näytteeseen.