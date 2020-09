Monille jo nuoruudesta tutun känsätuhkelon tiesi valtaosa sienivisan vastaajista - mutta sienivisan neljännellä kierroksella odottaakin kinkkisempi tehtävä

Karjalaisen sienivisan kolmannen kierroksen oikea vastaus on känsätuhkelo. Känsätuhkelon noin kolmesadasta vastaajasta tunnisti noin 250. Yleisimpiä vääriä vastauksia olivat maamuna, nurmimaamuna ja nuijakuukunen.

Viikkopalkinnon eli sienioppaan voitti Johanna Holopainen Niittylahdesta. Karjalaisen tuotepalkinnot saavat Impi Juntunen Ahmovaarasta ja Leena Asikainen Outokummusta.

Känsätuhkelon itiöemä on muutaman sentin korkuinen ja levyinen päärynän muotoinen kupusieni.

– Suurin löytämäni itiöemä oli kymmenen senttimetriä korkea ja viiden senttimetriä leveä. Näin suuri itiöemä kasvaa vain poikkeusoloissa ravinteikkaalla kasvualustalla. Känsätuhkelon itiöt ovat pallomaisen itiöemän sisällä, ja ne vapautuvat taivaan tuuliin itiöemän laella olevasta reiästä, kertoo Karjalaisen kanssa sienivisan järjestävä sienitohtori Kauko Salo.

Monilla on nuoruuden muistikuva siitä, miten maamunien, kuukusten tai tuhkeloitten päälle astuttiin ja vapautettiin kypsyneet itiöt ruskeina pikkupilvinä tuulen vietäväksi.

Känsätuhkelon itiöemä on nuorena valkoinen ja lakkiosassa on piikkejä, jotka kosketeltaessa tai vanhemmiten putoavat maahan. Malto on valkoista ja kiinteää, mikä näkyy kuvan halkaistussa itiöemässä.

Känsätuhkelo kasvaa yleisenä Pohjois-Karjalan tuoreissa lehti- ja havumetsissä karikkeella ja pitkälle lahonneella puulla ja on lahottajasieni. Känsätuhkelo voi kasvaa yksittäin, mutta yleisimmin pieninä ryhminä.

Känsätuhkelo on nuorena maukas ruokasieni, jota jostain syystä vierastetaan ruokasienenä.

– Känsätuhkelon suuntuntuma on miellyttävä, maku on mieto ja siinä on lievästi pähkinän makua, Salo kuvailee.

Kun itiöemän malto on lumen valkoista, se poimitaan sienikoriin. Jos itiöemä on pehmentynyt, halkaisupinnalla esiintyy keltaista tai vihertävää väriä tai malto on vetistä, siitä ei saa valmistaa ruokaa.

– Tänä vuonna känsätuhkeloita on esiintynyt runsaasti ja olen niitä myös poiminut paistettavaksi, muun muassa noki- ja sikuri- ja keltarouskujen kanssa, Salo kertoo.

– Yksistäänkin känsätuhkelot ovat miellyttävää sieniruokaa ja olen itiöemät viipaloinut ohuiksi siivuiksi ja paistanut paistinpannulla voin kanssa, mausteena ripaus suolaa. Ruskistuneet siivut sopivat hyvin paistetun kuhan ja perunamuusin kanssa nautittavaksi, hän vinkkaa.

Känsätuhkelon voi Salon mukaan sekoittaa ryhmätuhkeloon, jonka itiöemä on pienempi, väriltään harmaanvalkoinen tai vaaleanruskea. Itiöemä on päältä hienonystyinen, usein sileä, kun nystyt ovat karisseet maahan.

Vastanneiden kesken arvotaan joka viikko sieniopas ja Karjalaisen tuotepalkinto. Eniten oikein vastanneiden kesken arvotaan kilpailun päätteeksi kattava sienikirja.

Vastata voi osoitteessa karjalainen.fi/sienivisa tai lähettämällä postikortin osoitteeseen Sienivisa, Karjalainen PL 99, 80141 Joensuu. Vastauksen mukaan on liitettävä nimi, osoite ja puhelinnumero.

Korttien on oltava perillä viimeistään keskiviikkona 9. syyskuuta, ja samana päivänä kello 12 päättyy myös internetvastausten jättöaika.