Siun soten toiminta-alueella todettu yksi uusi koronavirustartunta, lisäksi useita pohjoiskarjalaisia altistunut virukselle - tartunta liittyy ulkomaan matkailuun

Siun soten toiminta-alueen asukkaalla on varmistunut koronavirustartunta tänään torstaina. Tartunta liittyy ulkomaan matkailuun, ja kaikki altistuneet on tavoitettu ja asetettu karanteeniin. Pohjoiskarjalaisia altistuneita on kolme. Siun sote tiedotti asiasta torstaina.