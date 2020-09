"Enimmillään otettu yli sata näytettä päivässä" – Mehiläinen nopeuttaa koronatestin tuloksen saamista Joensuussa

– Joensuussa koronatilanne on ollut rauhallinen kesän ajan, ja tartuntoja on löytynyt lähipäivinä vain yksittäinen. Nyt flunssakausi on alkamassa ja koronataudin esiintyvyys Suomessa on kasvanut. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemisessä on ensiarvoista katkaista mahdolliset tartuntaketjut nopeasti, Joensuun Mehiläisen palvelupäällikkö Päivi Puhakka kertoo.

Yksityis- ja työterveysasiakkaiden lisäksi Mehiläinen tuottaa Joensuussa koronatestejä myös Siun sotelle. Näytteitä Mehiläisen koronatestausasemalla otetaan Joensuussa keskimäärin 40 päivässä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Enimmillään Joensuun testausasemalla on otettu yli sata koronanäytettä päivässä, tiedotteessa kerrotaan.