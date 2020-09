Siun soten alueella torstaina todettu koronavirustartunta on joensuulaisella henkilöllä. Asia kävi ilmi THL:n koronavirustilastosta, johon tartunnat merkitään henkilön asuinpaikkakunnan mukaan.

Joensuussa on nyt koko koronavirusepidemian aikana todettu yhteensä 14 tartuntaa. Kaikissa muissa Pohjois-Karjalan kunnissa tartuntoja on alle viisi, eikä niitä ole yksilöity julkisesti kunnittain. Koko epidemian aikana Pohjois-Karjalassa on todettu yhteensä 30 tartuntaa.

Torstaina todettu koronavirustartunta on tällä hetkellä käytännössä maakunnan ainoa, sillä edelliset tartunnat todettiin heinäkuussa.

