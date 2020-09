Polttavan pippurinen äikätatti oli vaikea tunnistettava - mutta tunnistatko sienivisan viimeisen kierroksen arvoituksen?

Viikkopalkinnon eli sienioppaan voitti Liisa Puumalainen Lieksaan. Tuotepalkinnot menevät Kaija-Liisa Parikalle ja Irene Tolvaselle Juukaan.

Äikätatin kuvassa näkyy selvästi nahanruskea pillistö, pillien suut ovat väljät ja ne ovat kulmikkaita, tatista on kysymys.

- Maassamme kasvaa yli seitsemänkymmentä tattilajia, mutta tämä tattilaji on helppo tunnistaa. Se on pienikokoinen, lakin halkaisija useimmin vain muutaman senttimetrin levyinen, mutta olen löytänyt kymmensenttisiä lakkeja, kertoo sienivisaa Karjalaisen kanssa järjestävä sieniasiantuntija Kauko Salo.

Äikätatin lakin väri on ruskehtava ja kosteana tahmea. Kuvan tattilaji on nimeltään äikätatti, jonka jalka on ruskeankeltainen, ja vain tällä tattilajilla jalka on alaosastaan kirkkaankeltainen.

Pohjois-Karjalan lehti- ja havumetsissä ja puistoissa äikätatti on yleisehkö, mutta pienenä ruskeana lajina äikätatti jää helposti huomaamatta.

- Se kasvaa useimmin yksitellen, mutta se voi kasvaa myös muutaman itiöemän kasvustoina heinittyneissä ja rehevänpuoleisissa kuusimetsissä tai puistonurmikoilla, Salo selvittää.

Äikätatin haju on heikko, tatinhajuinen ja maku on maistettaessa polttava. Äikätatti ei ole tuoreena ruokasieni polttavan makunsa takia.

- Jos haluat säilöä äikätatteja, kuivaa itiöemät hyvin ja murskaa itiöemät huhmarissa ja laita tiiviiseen lasipurkkiin, Salo vinkkaa.

Murskattuja äikätatteja voi käyttää pippurin korvikkeena liharuokiin muutaman kuukauden ajan, minkä jälkeen maku laimenee.

- Ne vanhan kansan äidit, jotka oppivat tuntemaan äikätatin, käyttivät murskattuja äikätatteja eltaantuneissa liharuuissa, jolloin pilaantumassa olevan liha aiheutti vastenmielisen hajun ja maun, Salo kertoo.

Ruotsin kielessä äikätatin nimi on pepparsopp ja englannin kielessä peppery bolete. Molemmat tarkoittavat käännettynä pippuritattia, mikä olisikin Salon mukaan parempi nimi tälle polttavan pippuriselle tatille.

Vastanneiden kesken arvotaan joka viikko sieniopas ja Karjalaisen tuotepalkinto. Eniten oikein vastanneiden kesken arvotaan kilpailun päätteeksi kattava sienikirja.

Vastata voi osoitteessa karjalainen.fi/sienivisa tai lähettämällä postikortin osoitteeseen Sienivisa, Karjalainen PL 99, 80141 Joensuu. Vastauksen mukaan on liitettävä nimi, osoite ja puhelinnumero.

Korttien on oltava perillä viimeistään keskiviikkona 16. syyskuuta, ja samana päivänä kello 12 päättyy myös internetvastausten jättöaika.