Öiset murtautujat pyrkivät sisään myymälään Lieksan keskustassa - poliisi pyytää vihjeitä

Myymälään oli yritetty mennä oven ikkuna rikkomalla. Kun vartija saapui paikalle, kaksi henkilöä oli hakkaamassa oven lasia. Murtautujat pakenivat heti vartijan havaittuaan.

Poliisin mukaan ovi ei ole varsinainen sisäänkäynti myymälään, koska se on poistettu käytöstä ja sen edessä on myytäviä tuotteita. Lasi on kooltaan 75x130 senttimetriä.

- Siihen tehty reikä oli niin pieni, ettei siitä olisi mahtunut sisälle ja koska lasi oli turvalasia, se oli säröillyt pienille säröille eikä ollut pudonnut alas, poliisi kuvailee tiedotteessa.

Poliisi ei tavoittanut epäiltyjä ja pyytää ilmoittamaan havainnoista sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse numeroon 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 320.